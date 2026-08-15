Serie D: arrivano le dimissioni del DG della Vibonese. Le motivazioni
Qualche settimana fa si è registrata la momentanea separazione del Ds Lo Giudice dal Trapani
15 Agosto 2026 - 10:53 | Redazione
E’ finito ancor prima di iniziare la stagione, il percorso di Francesco Chirico come DG della Vibonese. Il suo ingresso ufficializzato il 27 giugno, si chiude il giorno prima di Ferragosto.
Il comunicato
“L’U.S. Vibonese Calcio comunica di aver ricevuto in data odierna le dimissioni del Direttore Generale Francesco Chirico, rassegnate per motivi strettamente personali. La Società ringrazia Francesco Chirico per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata, augurandogli il meglio per il futuro”.
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