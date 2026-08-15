Calciomercato: il giovane Chirico, ex Reggina, ufficiale al Campobasso

Francesco Chirico lascia la Reggina e prosegue il proprio percorso con il Campobasso. Il centrocampista offensivo classe 2008 entra a far parte del progetto rossoblù dopo essere cresciuto nel settore giovanile amaranto, nonostante un contratto che lo legava agli amaranto ancora per due stagioni. Nell’ultimo campionato Chirico si è messo particolarmente in evidenza con la Juniores della Reggina, realizzando 16 reti e attirando l’attenzione anche a livello nazionale.

Per il giovane calciatore sono arrivate anche alcune apparizioni con la prima squadra in Serie D. Il momento più significativo è stato il gol realizzato in Coppa Italia contro la Nocerina. Le sue prestazioni gli sono valse inoltre la convocazione nella Rappresentativa Nazionale LND, ulteriore riconoscimento per un giocatore considerato tra i prospetti interessanti della sua annata.

Centrocampista offensivo, Chirico può essere impiegato anche alle spalle delle punte o anche da esterno. Ambidestro, dispone di buone qualità tecniche, visione di gioco e capacità di inserirsi in zona gol. Adesso per il classe 2008 inizia una nuova esperienza con il Campobasso, dopo gli anni trascorsi in amaranto.