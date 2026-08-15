Si alza il sipario sul Lungomare di Pellaro con l’Allegria Festival

Prende il via la quinta edizione dell’Allegria Festival, manifestazione promossa dall’associazione “Calabria dietro le quinte APS” e diretta da Giuseppe Mazzacuva, nell’ambito del progetto “ReggioFest 2026 – Cultura Diffusa” del Comune di Reggio Calabria. Un programma multidisciplinare che, dal 17 agosto al 10 settembre 2026, porterà nei quartieri di Pellaro e Bocale a Reggio Calabria spettacoli dal vivo, laboratori, attività per famiglie e momenti di animazione territoriale.

Ad inaugurare il cartellone saranno tre appuntamenti dedicati a pubblici di tutte le età, tra comicità visuale, magia contemporanea e teatro di figura.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 19 agosto alle ore 21:30 presso l’Arena del Lungomare di Pellaro con “Potpourri”, spettacolo di teatro fisico e clownerie di Ugo Sanchez Jr., tra i più apprezzati interpreti italiani della comicità visuale contemporanea. Uno spettacolo costruito sull’interazione con il pubblico, dove comicità, mimo, improvvisazione e teatro gestuale si fondono in una performance sempre diversa. Dietro il personaggio di Ugo Sanchez Jr. si cela Guido Nardin, artista protagonista di produzioni internazionali come Slava’s Snowshow e di programmi televisivi quali Das Supertalent, La France a un incroyable talent e Tu Si Que Vales.

Giovedì 20 agosto alle ore 21:30 sarà la volta di “Disillusion – Cine Magic Show” con il duo Disguido, spettacolo che unisce illusionismo, trasformismo, mimo e cabaret in un emozionante omaggio alla storia del cinema. Attraverso giochi di prestigio, sketch musicali e sorprendenti trasformazioni, gli artisti accompagneranno il pubblico in un viaggio tra i grandi protagonisti della settima arte. I Disguido vantano importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il prestigioso Mandrake d’Or, considerato l’Oscar della Magia, e numerose partecipazioni ai principali festival e competizioni mondiali dedicate all’illusionismo.

Venerdì 21 agosto alle ore 21:30 si terrà lo spettacolo di burattini “Il Principe Ranocchio”, prodotto dal Teatro degli Spiriti – Piccolo Teatro Patafisico e interpretato da Vito Bartucca e Salvino Calatabiano. Una fiaba divertente e poetica che affronta temi come l’accettazione della diversità e il rispetto dell’altro, attraverso il linguaggio universale del teatro di figura. La compagnia siciliana “Teatro degli Spiriti” è oggi una delle realtà più autorevoli del settore, impegnata nella valorizzazione del teatro per l’infanzia e delle tradizioni popolari.

Il Festival proseguirà poi con numerosi altri appuntamenti: il 22 agosto lo spettacolo “Tamburo è voce…battiti di un cantastorie” con il cantastorie Nando Brusco, il 23 agosto lo spettacolo di bolle “Ritrovarsi in un sogno” con Marco Bellomo; il 25 agosto a Bocale il cabaret di Gennaro Calabrese con “Calabresissimo Me”; il 26 agosto il concerto “La grande notte del Rock and Roll” con Luca Guaraldi. In programma anche il Festival degli Aquiloni il 18 agosto sulla spiaggia di Punta Pellaro, un trekking urbano teatralizzato ai Fortini di Pentimele, il laboratorio per bambini “Scopri la città” e i workshop di formazione teatrale con Rocco Barbaro e Gigi Miseferi, oltre al laboratorio di arti circensi curato dalla compagnia Giocolereggio.

«Abbiamo scelto di aprire questa quinta edizione con tre spettacoli molto diversi tra loro ma accomunati dall’elevata qualità artistica e dalla capacità di coinvolgere pubblici differenti» – dichiara il direttore artistico Giuseppe Mazzacuva. «L’Allegria Festival continua a promuovere lo spettacolo dal vivo come occasione di incontro, partecipazione e crescita culturale, portando nei quartieri della città artisti e compagnie di riconosciuto valore nazionale e internazionale».

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:30. Biglietti e informazioni sono disponibili sulla piattaforma LiveTicket e sul sito www.calabriadietrolequinte.it.