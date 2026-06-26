Reggio, il profumo del mare ed il gusto dell’eccellenza: l’estate al Tuluum Beach Club – FOTO

Il rumore del mare in sottofondo, il design che dialoga con il paesaggio e quell’eleganza rilassata che fa sentire immediatamente a casa. Sulla Via Marina Bassa di Reggio Calabria, il Tuluum Beach Club si presenta così: un salotto chic e super curato in ogni dettaglio, dove l’accoglienza è un’arte e la cucina la sua massima espressione.

Se la location incanta al primo sguardo, è la proposta gastronomica il vero cuore pulsante di questo progetto. Un percorso culinario ambizioso, nato lo scorso anno ma che poggia su fondamenta solidissime: oltre 40 anni di esperienza e attività nel settore della ristorazione targata Carmelo Crucitti che, insieme ai figli, costruire un ponte tra passato e futuro, tradizione e innovazione.

Tuluum Beach Club: un’offerta variegata per ogni momento della giornata

Il Lido Tuluum non è solo una destinazione serale; aperto anche a pranzo, accompagna locals e turisti in un viaggio sensoriale che cambia pelle con il passare delle ore.

Il momento magico inizia dalle 19:00 in poi nella zona aperitivi. Accomodati su morbidi divani e poltrone vista mare, si può dimenticare la frenesia quotidiana sorseggiando cocktail d’autore guidati da una proposta alla carta sfiziosa e curatissima: dalle intramontabili polpettine ai fiori di zucca pastellati, fino a fragranti stuzzichini e gustosissime e ricercate fritture di pesce.

Il mare nel piatto (e non solo)

Per la cena, il Tuluum si trasforma nel tempio del gusto. Il menu è un tributo al Mediterraneo, incentrato sul pesce fresco locale. Gli amanti del mare troveranno pane per i loro denti grazie a percorsi di degustazione studiati per valorizzare la materia prima dal crudo al cotto. Menzione d’onore per le fritture, servite caldissime e incredibilmente croccanti.

Ma il Tuluum sa come stupire anche i palati più esigenti e carnivori, inserendo in carta un’eccellenza internazionale: il Cuberoll di Picanha. Proveniente direttamente dai migliori allevamenti del Centroamerica e dell’Australia, è un taglio di carne pregiato, tenero e succulento, capace di conquistare anche i palati più raffinati.

La pizzeria: tradizione napoletana e innovazione romana

A completare un’offerta già straordinariamente ricca ci pensa il comparto pizzeria. Il Tuluum ha deciso di non scendere a compromessi, proponendo due filosofie distinte per accontentare ogni preferenza:

la napoletana moderna: impasto leggerissimo e digeribile;

impasto leggerissimo e digeribile; la romana stirata: una pizza croccante, sottile e stesa alla pala, pensata per gli amanti delle novità e della massima friabilità.

Che sia per un pranzo rigenerante, un aperitivo al tramonto o una cena memorabile, il Tuluum Beach Club si conferma la destinazione ideale per chi cerca l’eccellenza in riva allo Stretto: un’esperienza multisensoriale da vivere intensamente

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