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Controlli a tappeto sulla Ionica: 5 arresti, lavoro nero, droga e prodotti sequestrati

La guardia di finanza ha intensificato i controlli nelle zone turistiche, per contrastare l'economia sommersa ed in particolare il fenomeno della contraffazione

13 Agosto 2026 - 10:03 | di Redazione

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La guardia di finanza ha intensificato i controlli nelle zone turistiche, per contrastare l’economia sommersa ed in particolare il fenomeno della contraffazione.

Controlli sul litorale Ionico

I finanzieri del gruppo di Sibari e delle dipendenti compagnia Corigliano-Rossano e tenenza Montegiordano hanno svolto controlli su tutto il litorale Ionico e, in particolar modo, nei confronti di attività economiche ed imprenditoriali del settore turistico e ricettivo.

Durante i controlli sono stati scoperti 10 lavoratori non regolarmente assunti, con la conseguente proposta di sospensione per diverse attività commerciali, 50 mancate emissioni di scontrini fiscali e 10 violazioni amministrative in materia di abusivismo commerciale. Inoltre, sono stati sottoposti a sequestro 200 prodotti contraffatti e 10.000 non sicuri, con la denuncia dei responsabili.

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Cinque arresti sulla Statale 106 ionica

Sulla strada statale 106 ionica, sono state arrestate cinque persone ed altre due sono state denunciate per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti, con susseguente sequestro di oltre un chilo e mezzo di marijuana.

Fonte ansa.it

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