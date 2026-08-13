Cambiamento climatico, da Reggio parte la mobilitazione con la camminata a Pentimele

Ormai l’allarme è mondiale sul cambiamento climatico, i più grandi esperti in materia ribadiscono di agire da subito, senza ulteriori tentennamenti ed evitando di rimandare un problema che ormai è sotto gli occhi di tutti.

Luca Mercalli in questi giorni ha ribadito che nelle città bisogna agire subito, evitando ulteriore consumo di suolo e di cementificazione – le città vanno ripensate, il verde deve essere predominante nelle attività amministrative, non si può più scherzare, quelli a pagare sono sempre i cittadini ed i soggetti fragili, non si può pensare che l’unica soluzione sia quella di restare ovattati dentro edifici con l’aria condizionata, addirittura all’esterno viene espulsa aria calda, con ulteriore aggravamento delle temperature.

Incontriamoci Sempre, Cai Aspromonte e Lions Rhegion insieme

Proprio per questo l’associazione Incontriamoci Sempre ODV,con il suo presidente Pino Strati, di concerto con il presidente del Cai Aspromonte Gianni Posillipo ed il presidente del Lions Rhegion Paolo Macheda, sta già lavorando per organizzare una grande manifestazione di carattere Nazionale su questa problematica.

Domenica 4 ottobre mattina ci sarà la più grande adunata di cittadini per la camminata fino alla cima della collina di Pentimele per sensibilizzare tutti noi che è arrivato il momento di attivare una campagna di piantumazione di alberi: da l’autunno 2026 i cittadini tutti devono prendere coraggio e fare proprio questo movimento di adesione per piantare alberi in ogni angolo delle nostre comunità.

«La nostra iniziativa non ha alcun senso politico o di propaganda»

La nostra iniziativa non ha alcun senso politico o di propaganda, è solamente una presa di coscienza che dopo questa estate infernale i quali sta ulteriormente logorando tutti noi e come accennato, soprattutto le persone fragili.

Da Reggio Calabria partirà questa goccia verde che siamo sicuri si estenderà in tutto il paese , infatti già sono tantissime le adesioni di cittadini, associazioni, gruppi scout e tante personalità del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo.

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I primi di settembre partirà un centro di coordinamento con numeri utili per l’adesione alla grande manifestazione del 4 ottobre, proprio nel giorno di S.Francesco d’Assisi.