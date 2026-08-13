Reggina: prima la campagna abbonamenti e poi l’attaccante o viceversa?

Prima l’attaccante e poi gli abbonamenti, oppure il contrario? Con la Reggina ormai vicina alla conclusione del ritiro di Cantalupa, l’attenzione si sposta sui prossimi passaggi in vista dell’inizio della stagione ufficiale. Il primo appuntamento è fissato per il 30 agosto, con il turno di Coppa Italia. Subito dopo arriverà il campionato. Il tempo, dunque, comincia a stringere sia sul fronte mercato che su quello della campagna abbonamenti.

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Nei giorni scorsi avevamo ipotizzato una possibile strategia del club: annunciare prima l’atteso attaccante e subito dopo lanciare la campagna abbonamenti, sfruttando anche l’entusiasmo generato da un colpo importante.

Le trattative per l’attaccante richiedono tempo

Lo scenario, però, potrebbe essere diverso. Le trattative per i calciatori seguiti dalla Reggina non sono semplici e potrebbero richiedere ancora qualche settimana. I nomi sui quali si concentra l’attenzione sono quelli di Patierno, Comi e Volpicelli, profili importanti e per questo non semplici da raggiungere.

Diventa quindi molto più probabile che sia la campagna abbonamenti ad essere ufficializzata per prima. Le novità potrebbero arrivare già dalla prossima settimana, senza attendere necessariamente la definizione dell’operazione per il nuovo centravanti.

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Lotito si aspetta una risposta importante da Reggio

Da quanto ci risulta, il patron Claudio Lotito si aspetta una risposta importante dalla tifoseria reggina. Il dato degli abbonamenti non cambierà programmi, investimenti e obiettivi fissati dalla società, ma una partecipazione significativa potrebbe rappresentare uno stimolo ulteriore per un club che ha dichiarato chiaramente di voler costruire una Reggina protagonista.

A questo punto, quindi, l’ordine degli annunci potrebbe essere ribaltato: prima gli abbonamenti e poi l’attaccante. Sempre che il mercato, imprevedibile per natura, non regali un’accelerazione improvvisa.