Reggina, oggi amichevole con la Sanremese. La campagna abbonamenti

Non è stata ancora comunicata ufficialmente la data di chiusura del ritiro della Reggina a Cantalupa, ma il programma dei prossimi giorni lascia pensare che la preparazione in Piemonte sia ormai arrivata alle battute finali. Gli amaranto saranno impegnati oggi, giovedì 13 agosto, alle 17.30, contro la Sanremese allo stadio “Luigi Barbieri” di Pinerolo. Una amichevole utile per mister Marchionni, chiamato a valutare condizione, automatismi e risposte della squadra dopo le settimane di lavoro svolte in ritiro.

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Dopo l’amichevole con la Sanremese, la Reggina dovrebbe sosterrà una sessione di allenamento nella mattinata di venerdì 14 agosto, che potrebbe rappresentare l’ultimo atto del ritiro di Cantalupa. È facile immaginare che successivamente alla squadra venga concesso qualche giorno di riposo, prima del raduno al centro sportivo Sant’Agata, dove proseguirà la preparazione in vista dell’inizio ufficiale della stagione.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 30 agosto, quando la Reggina scenderà in campo per il primo turno di Coppa Italia. Gli amaranto affronteranno la vincente della sfida tra Praiatortora e Brindisi.

Campagna abbonamenti, novità in arrivo

Restano in attesa anche le comunicazioni relative alla campagna abbonamenti per la nuova stagione. Le novità dovrebbero arrivare nei primi giorni della prossima settimana, con la società pronta a svelare modalità, prezzi e dettagli per i tifosi amaranto. Prima, però, come detto, c’è da completare il lavoro sul campo. La sfida contro la Sanremese rappresenterà un’altra tappa nel percorso di avvicinamento agli impegni ufficiali.