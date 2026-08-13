Volley: per Elisa D’Elia una conferma conquistata sul campo con la Puliservice

La Puliservice Volley Reggio Calabria è lieta di annunciare la prima conferma in vista della prossima stagione sportiva in Serie B2. Si tratta di una riconferma che porta con sé il sapore di una scelta obbligata, maturata grazie alle prestazioni e alla dedizione dimostrate nel corso dell’ultimo anno.

Il sodalizio amaranto ha ufficializzato il rinnovo con il libero Elisa D’Elia, atleta che si è confermata colonna portante del progetto tecnico e umano della squadra. Una conferma fortemente voluta dalla società, che ha deciso di puntare ancora una volta su di lei per blindare il reparto difensivo.

Classe e sostanza per il ruolo di libero, D’Elia si distingue per una straordinaria attitudine difensiva, unite a un forte spirito di gruppo e a una costante voglia di mettersi al servizio delle compagne. La sua capacità di leggere le traiettorie e la reattività in seconda linea la rendono un elemento imprescindibile per gli equilibri della squadra. Classe 1999, alta 1.70.

Il percorso sportivo di Elisa D’Elia è ricco di tappe significative nel panorama regionale: dopo le esperienze con Dipe Cinquefrondi, con ben cinque stagioni in Serie B2, Gioiosa Ionica e Fidelis Torretta Crucoli, l’approdo a Polistena e infine il salto di qualità a Reggio Calabria. Proprio nella sua città natale, Polistena, lo scorso maggio ha ricevuto un prestigioso riconoscimento: il sindaco Tripodi l’ha premiata per l’annata appena trascorsa, durante la quale si è aggiudicata, anche, il titolo di miglior libero delle Finals di Coppa Calabria.

La Puliservice Volley Reggio Calabria dà quindi il via al mercato con un tassello fondamentale, gettando le basi per una stagione all’insegna della continuità e dell’ambizione.