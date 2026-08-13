Reggina: a settembre 5 partite, compreso un turno infrasettimanale. Il programma

La Reggina è ancora impegnata nel ritiro di Cantalupa, ma il lavoro della società sul mercato prosegue. Marchionni attende gli ultimi rinforzi per completare un organico che necessita ancora di alcuni tasselli: certamente un difensore, almeno un altro centrocampista e soprattutto l’attaccante, con la probabilità che gli innesti nel reparto offensivo possano essere due.

Il tempo, intanto, inizia a stringere. Il 30 agosto gli amaranto saranno già chiamati al primo appuntamento ufficiale della stagione, con il primo turno di Coppa Italia. Dalla settimana successiva partirà il campionato e il calendario concederà poco spazio per assestamenti e ritardi.

Reggina, settembre subito intenso

Il primo mese della nuova stagione sarà particolarmente impegnativo. A settembre la Reggina disputerà cinque partite di campionato, compreso un turno infrasettimanale. Un avvio intenso, tenuto conto che mercoledi 16 si incastra anche un turno infrasettimanale.

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Questo il programma delle gare:

1^ GIORNATA (6 settembre 2026 ore 15:00)

Reggina-Licata

2^ GIORNATA (13 settembre 2026 ore 15:00)

Modica-Reggina

3^ GIORNATA (16 settembre 2026 ore 15:00)

Reggina-Avola

4^ GIORNATA (20 settembre 2026 ore 15:00)

Vigor Lamezia-Reggina

5^ GIORNATA (27 settembre 2026 ore 15:00)

Reggina-Nuova Igea Virtus