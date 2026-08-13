Imprese e occupazione in Calabria: vertice tra Unindustria e dipartimento regionale Lavoro

È continua l’interlocuzione tra Unindustria Calabria e la Cittadella regionale.

Nel pomeriggio dell’11 agosto, il presidente degli industriali calabresi Aldo Ferrara, assieme al direttore dell’associazione, Dario Lamanna, ha incontrato l’assessore alle Politiche attive del Lavoro e allo Sviluppo economico, Giovanni Calabrese. Alla riunione ha preso parte anche il dg del Dipartimento Lavoro, Fortunato Varone.

Sul tavolo le iniziative per sostenere le imprese calabresi

Sul tavolo una messa a punto delle prossime iniziative volte a sostenere la crescita strutturale del sistema delle imprese calabresi.

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Come già in passato è avvenuto, infatti, Unindustria porta all’attenzione dell’amministrazione regionale le esigenze delle imprese, mentre dall’altra parte giungono importanti indicazioni strategiche, strumenti normativi e finanziari disponibili e una grande capacità di ascolto: dalla sintesi si arriva alla costruzione di strumenti per lo sviluppo economico e sociale della Calabria.

Nuove proposte già a settembre

Così, anche in occasione del confronto di martedì, dall’articolata ricognizione sulle azioni già attuate – sia su quelle che hanno avuto grande successo, sia su quelle che presentano ulteriori margini di crescita – sono nate proposte che già a settembre vedranno la luce. Particolare attenzione è stata posta al tema della formazione e della qualificazione delle imprese e dei lavoratori.

Formazione e competenze al centro del confronto

Nel corso del confronto, ad esempio, è emerso come, per rafforzare il sistema della formazione e delle competenze, possa essere utile – anche per il tramite delle risorse regionali – costruire azioni a sostegno della già importante attività condotta da Fondimpresa Calabria (ente bilaterale che mette assieme Unindustria, Cgil, Cisl e Uil Calabria la cui mission è centrata sulla formazione alle imprese e ai lavoratori), anche nell’ottica di un ampio e plurale coinvolgimento operativo delle parti sociali in un percorso di qualificazione dei lavoratori e delle imprese sui temi dell’innovazione, delle competenze linguistiche e dell’approccio ai nuovi mercati.

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Internazionalizzazione, investimenti e aree industriali

Secondo quanto emerso a margine dell’incontro, i risultati fin qui registrati da Banca d’Italia e Svimez confermano come la stretta collaborazione tra Unindustria e Regione Calabria sia tra le motivazioni alla base dei risultati positivi dell’economia calabrese. Ciò, quindi, induce Regione e Unindustria Calabria a proseguire lungo tale percorso, nella consapevolezza che l’internazionalizzazione delle imprese locali, l’attrazione degli investimenti, la qualificazione delle aree industriali e l’allargamento e il potenziamento tecnologico della base produttiva siano asset strategici da proteggere e incentivare con iniziative mirate e efficienti. E non è un caso che l’interlocuzione prosegua anche durante i periodi tradizionalmente dedicati alle ferie: il contesto attuale non permette cali di attenzione o pause nella definizione delle strategie che dovranno essere attuate, né nell’azione costante di monitoraggio degli effetti di ciò che è stato fatto sinora.