Partenze estive, dalla Questura di Reggio i consigli per viaggiare in sicurezza – VIDEO
“Cinture allacciate e telefono da parte, e se siete stanchi, fermatevi: meglio arrivare un po' più tardi che rischiare” il video della Polizia di Stato
13 Agosto 2026 - 11:45 | Comunicato Stampa
“State per partire per le vacanze? Ecco i consigli della Polizia di Stato per viaggiare in sicurezza”.
Inizia così il video della Questura di Reggio Calabria con i consigli agli italiani in viaggio per le vacanze estive.
“Allacciate le cinture, per tutti, anche sui sedili posteriori e niente distrazioni alla guida. Il telefono va messo da parte. Evitate di mettervi in viaggio nelle ore più calde, e soprattutto fate delle pause durante il tragitto. Se siete stanchi, fermatevi: meglio arrivare un po’ più tardi che rischiare”.
“Se durante il viaggio avete bisogno di aiuto – conclude l’agente nel video – chiamate la Polizia Stradale. Buon viaggio, buone vacanze e guidate con prudenza!“.
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