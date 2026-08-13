City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Partenze estive, dalla Questura di Reggio i consigli per viaggiare in sicurezza – VIDEO

“Cinture allacciate e telefono da parte, e se siete stanchi, fermatevi: meglio arrivare un po' più tardi che rischiare” il video della Polizia di Stato

13 Agosto 2026 - 11:45 | Comunicato Stampa

“State per partire per le vacanze? Ecco i consigli della Polizia di Stato per viaggiare in sicurezza”.

Inizia così il video della Questura di Reggio Calabria con i consigli agli italiani in viaggio per le vacanze estive.

“Allacciate le cinture, per tutti, anche sui sedili posteriori e niente distrazioni alla guida. Il telefono va messo da parte. Evitate di mettervi in viaggio nelle ore più calde, e soprattutto fate delle pause durante il tragitto. Se siete stanchi, fermatevi: meglio arrivare un po’ più tardi che rischiare”.

Leggi anche

“Se durante il viaggio avete bisogno di aiuto – conclude l’agente nel video – chiamate la Polizia Stradale. Buon viaggio, buone vacanze e guidate con prudenza!“.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Polizia di StatoPolizia LocaleQuesturaReggio Calabria Cronaca
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?