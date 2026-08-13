Reggio Calabria, la polisportiva Italica Sport rafforza il suo progetto

Presentata al Parco Caserta Sport Village la stagione 2026-2027: il presidente Polimeni annuncia una riorganizzazione del settore nuoto, un protocollo con l’Ordine dei Biologi della Calabria e un progetto tecnico quadriennale per far crescere i talenti reggini.

Una nuova organizzazione tecnica, un progetto pluriennale per il settore nuoto, l’introduzione di un servizio di nutrizione sportiva. Sono queste le principali novità illustrate nel corso della conferenza stampa con cui Italica Sport ha tracciato il bilancio della stagione appena conclusa e presentato gli obiettivi per il 2026-2027.

Un’annata che vedrà la società ai nastri di partenza con nuovo direttore tecnico per il settore nuoto. Sarà Michel Caradonna, professionista romano molto conosciuto a livello nazionale e da trent’anni nel settore.

Ad aprire l’incontro è stata la presentazione del nuovo protocollo dedicato alla nutrizione sportiva, sviluppato in collaborazione con l’Ordine dei Biologi della Calabria. Un progetto reso possibile da una sinergia fortemente voluta dal presidente regionale Domenico Laurendi, il cui contributo è stato determinante.

Gli atleti della società si avvarranno della consulenza di due nutrizionisti specializzati nello sport e molto noti a livello nazionale come Claudio Pecorella e Giuseppe Cuzzocrea.

Un progetto che, nel tempo, si aspira ad estendere a tutti i tesserati del Parco Caserta Sport Village (che l’Italica Sport gestisce).

Una stagione ricca di risultati

Il direttore generale e organizzativo Antonino Rossi, nel corso di una conferenza, ha ripercorso i principali successi ottenuti nelle diverse discipline della polisportiva.

Nel pattinaggio artistico è arrivata una storica qualificazione alle finali nazionali con Martina Lembo, con un settore che ha registrato un incremento degli atleti agonisti e delle partecipazioni alle manifestazioni regionali.

Risultati di assoluto rilievo anche per il nuoto artistico, capace di confermarsi stabilmente tra le realtà più competitive del panorama regionale e di raggiungere diverse finali nazionali.

La pallanuoto continua a rappresentare uno dei fiori all’occhiello della società. Oltre al percorso della prima squadra in Serie C, il risultato più prestigioso è arrivato dagli Esordienti, che hanno conquistato uno storico terzo posto nel campionato regionale siciliano, guadagnando così la qualificazione alle finali nazionali in programma dal 26 al 30 agosto al Centro Federale di Ostia.

Crescita costante anche per il settore delle arti marziali, che ha triplicato il numero dei tesserati, ottenendo risultati sia a livello regionale che nazionale.

Nel settore master, infine, è stato sottolineato il lavoro svolto da Antonello Monoriti, promotore del progetto agonistico, culminato con la qualificazione sua e di Simone Catona alla Traversata Federale grazie al conseguimento dei tempi limite richiesti.

Riorganizzazione del nuoto: nuovi ruoli e maggiore attenzione alla formazione

Il presidente Marco Francesco Polimeni ha illustrato la nuova organizzazione del settore nuoto, spiegando come Italica Sport voglia rafforzare ulteriormente il percorso di crescita degli atleti attraverso un lavoro sempre più strutturato a partire dalla scuola nuoto del Parco Caserta Sport Village.

“Vogliamo costruire un percorso sempre più solido” ha spiegato Polimeni. “Dalla scuola nuoto dovranno emergere gli atleti che alimenteranno le discipline agonistiche della società. Per questo abbiamo scelto di investire su persone che conoscono profondamente la nostra realtà“.

Michel Caradonna nuovo responsabile tecnico del nuoto

Una fase della conferenza è stata dedicata alla presentazione di Michel Caradonna, nuovo responsabile tecnico del settore nuoto.

Tecnico federale con una lunga esperienza maturata in importanti realtà nazionali come Larus Nuoto, Sporting Club, Vigor Sporting Center e Sporting Club Tuscolano, Caradonna ha sottoscritto con Italica Sport un accordo quadriennale, a conferma della volontà della società di costruire un progetto stabile e duraturo.

“Non siamo davanti a una collaborazione temporanea – ha sottolineato Polimeni – ma a un

progetto di quattro anni nel quale crediamo fortemente. Abbiamo scelto un tecnico che conosce il

nuoto italiano e che ha deciso di sposare il nostro progetto di crescita“.

Caradonna ha spiegato la filosofia che guiderà il nuovo corso.

“Il mio obiettivo – ha precisato – è costruire un gruppo agonistico forte partendo dalle basi. Nelle grandi società i piccoli crescono insieme ai grandi e tutti si sentono parte della stessa squadra. È questo il modello che vogliamo creare anche qui: una sola Italica Sport, nella quale ogni atleta possa crescere all’interno di un percorso condiviso“.

Il tecnico romano ha inoltre evidenziato le grandi potenzialità del Parco Caserta Sport Village e ha

definito il nuovo servizio di nutrizione sportiva “un progetto innovativo che raramente si incontra

nel panorama natatorio italiano“.