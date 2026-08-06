Polizia di Stato, l’annuncio del sottosegretario Wanda Ferro: ‘171 nuovi agenti in Calabria’

“Sono 171 le nuove unità di personale della Polizia di Stato destinate alla Calabria nell’ambito del piano assegnazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza relativo al mese di luglio 2026″.

A renderlo noto è il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI).

“Il piano di assegnazioni – spiega – interesserà tutte le province calabresi: 15 nuovi agenti saranno destinati alla provincia di Catanzaro, 58 a quella di Cosenza, 9 alla provincia di Crotone, 51 alla provincia di Reggio Calabria e 38 alla provincia di Vibo Valentia”.

Le assegnazioni provincia per provincia

In particolare, alla Questura di Catanzaro sono assegnate 10 nuove unità, alle quali si aggiungono 3 unità all’Ufficio Immigrazione e 2 alla Polizia Postale. Alla provincia di Cosenza sono destinate 5 unità alla Questura, 2 all’Ufficio Immigrazione, 2 al Commissariato di Castrovillari, 2 al Commissariato di Corigliano-Rossano, 2 al Commissariato di Paola, 35 al Commissariato di Diamante, di cui 13 già anticipate nei mesi scorsi, 5 alla Polizia Stradale e 5 alla Polizia Ferroviaria. A Crotone andranno 4 unità alla Questura, 3 all’Ufficio Immigrazione e 2 alla Polizia Postale.

A Reggio Calabria sono destinate 11 nuove unità alla Questura, 3 all’Ufficio Immigrazione, 6 al Commissariato di Cittanova, 6 al Commissariato di Condofuri, 8 al Commissariato di Taurianova, una al Sisco, 5 alla Polizia Ferroviaria, 10 al Reparto Mobile e una agli Uffici tecnici di supporto.

A Vibo Valentia andranno 10 unità alla Questura, 2 all’Ufficio Immigrazione, 25 al Commissariato di Tropea e una alla Scuola Allievi Agenti.

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