Reggina: le prime dichiarazioni del difensore Lancini. Quell’esordio proprio al Granillo

Buona la prima per la Reggina, per quanto probante potesse essere il test contro la Bruinese. Certamente indicazioni per il tecnico Marchionni sotto tutti i punti di vista. Condizione altetica, disposizione tattica, valutazione di vecchi e nuovi calciatori. A fine gara ha parlato il difensore Lancini: “Nonostante si trattasse di un test amichevole, sono molto contento per l’atteggiamento che la squadra ha messo in campo. Siamo riusciti a mettere subito in pratica ciò che il mister vuole e questo mi riempie di soddisfazione. Il gruppo sta crescendo e si sta amalgamando nel migliore dei modi, giorno dopo giorno.

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Reggio Calabria sembra proprio essere nel destino del classe ’94: “Al Granillo ho fatto l’esordio da professionista, quando militavo nel Brescia. Indossare questa maglia per me è un’emozione e farò di tutto per dare il mio contributo affinché una piazza così gloriosa ed appassionata come quella di Reggio, possa tornare nelle categorie che le competono.

In carriera ho già vinto tanto. Il mio sogno è chiaramente quello di ottenere altre promozioni con i colori amaranto. In questo gruppo ci sono tanti altri calciatori, sia vecchi che nuovi, i quali hanno già vinto dei campionati e vanno sicuramente considerati da categoria superiore: insieme a loro, mi sto già a mettendo a disposizione per favorire la crescita dei tanti giovani promettenti che abbiamo in rosa“.