Reggio, l’Università per Stranieri ‘D. Alighieri’ avvia la ricerca di una nuova sede universitaria

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria ha pubblicato un avviso pubblico esplorativo finalizzato a individuare un immobile da destinare a nuova sede universitaria, nell’ambito del percorso di ampliamento dell’offerta formativa e di potenziamento dei servizi rivolti agli studenti, al personale docente e tecnico-amministrativo e all’intera comunità.

L’iniziativa rientra nella strategia di sviluppo dell’Ateneo, che punta a rafforzare la propria presenza sul territorio attraverso spazi più moderni, funzionali e adeguati alle esigenze della didattica, della ricerca e dei servizi universitari.

Un immobile tra 3.000 e 5.000 metri quadrati

L’avviso è rivolto a soggetti pubblici e privati proprietari di immobili situati nel Comune di Reggio Calabria, all’interno dell’area urbana, interessati alla vendita o, eventualmente, alla locazione dell’immobile.

La struttura ricercata dovrà avere una superficie lorda compresa tra 3.000 e 5.000 metri quadrati.

Le manifestazioni di interesse saranno valutate dall’Ateneo, che potrà richiedere eventuali approfondimenti prima di sottoporre la proposta ritenuta più idonea agli organi competenti.

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La scadenza per le manifestazioni di interesse

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 4 settembre 2026, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito istituzionale dell’Università al seguente LINK.