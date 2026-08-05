L’estate prende vita con ‘Laganadi In Festa’: dieci giorni di grandi eventi, musica e sapori

Dal 7 al 16 Agosto, Piazza Surace si trasforma nel cuore pulsante dell’estate calabrese. Tra grande musica live con Federica Carta, serate anni '90, teatro e tradizioni, un appuntamento imperdibile a soli 10 minuti da Reggio Calabria

L’estate non è veramente estate senza la magia delle feste di piazza, quelle capaci di unire intere comunità sotto un cielo stellato all’insegna del puro divertimento. Quest’anno, l’appuntamento da segnare in rosso sul calendario è “Laganadi In Festa”, un evento straordinario che animerà la splendida cornice di Piazza Surace dal 7 al 16 Agosto.

Patrocinato dal Comune di Laganadi, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e supportato dalla Pro Loco “Laganadi nel cuore” e da numerosi partner locali, l’evento promette un cartellone ricco e variegato, pensato per accontentare ogni fascia d’età: dagli amanti del teatro a chi vuole scatenarsi sotto palco.

Un programma ricco di stelle e spettacolo

Il palinsesto di “Laganadi In Festa” è un crescendo di emozioni. Ecco gli appuntamenti di punta che infiammeranno la piazza:

Mercoledì 7 Agosto (ore 21:00) – Risate d’autore: Si alza il sipario con la cultura teatrale. La Compagnia Teatrale San Paolo alla rotonda porterà in scena la celebre commedia in tre atti “Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo, con la regia di Giuseppe D’Agostino. Una serata all’insegna della migliore comicità partenopea.

Si alza il sipario con la cultura teatrale. La Compagnia Teatrale San Paolo alla rotonda porterà in scena la celebre commedia in tre atti di Peppino De Filippo, con la regia di Giuseppe D’Agostino. Una serata all’insegna della migliore comicità partenopea. Giovedì 8 Agosto (ore 21:30) – Il Grande Pop Italiano: È il momento dell’evento clou a livello musicale. Il palco di Laganadi ospiterà l’attesissimo concerto di Federica Carta . La giovane e talentuosa cantautrice, amatissima dal pubblico, regalerà ai presenti una serata di grande musica live.

È il momento dell’evento clou a livello musicale. Il palco di Laganadi ospiterà l’attesissimo concerto di . La giovane e talentuosa cantautrice, amatissima dal pubblico, regalerà ai presenti una serata di grande musica live. Venerdì 9 Agosto (ore 21:30) – Radici e Innovazione: Spazio al ritmo trascinante della Dance Tarantella: La festa folk elettronica . Un mix esplosivo che unisce la tradizione calabrese ai beat contemporanei. A seguire, dalle 23:30, si continua a ballare con il Djset a cura di Rewind .

Spazio al ritmo trascinante della . Un mix esplosivo che unisce la tradizione calabrese ai beat contemporanei. A seguire, dalle 23:30, si continua a ballare con il . Venerdì 16 Agosto (dalle 20:00) – Il Gran Finale tra Motori, Moda e Anni ’90: L’ultima giornata sarà un vero e proprio festival nel festival. Si parte alle 20:00 con il fascino senza tempo dell’Esposizione di moto d’epoca Vespaclub. Alle 21:00 l’eleganza prende il sopravvento con la Sfilata Aeterna presentata da Mariangela Zaccuri. Dalle 22:30, pronti a scatenarsi con il Pulse Night Party “Love the 90’s” & Taranta Mix, per poi chiudere in bellezza con l’ultimo Djset di Rewind alle 23:30.

Non solo spettacolo: Gusto e Convivialità tutti i giorni

“Laganadi in Festa” non è solo grandi eventi serali. Per tutta la durata della manifestazione (dal 7 al 16 Agosto), Piazza Surace sarà animata ogni sera da musica, eventi di animazione e, soprattutto, da fornitissimi stand Food & Beverage.

Grazie alla collaborazione con partner d’eccellenza come Villa Nunziatina, Torrefazione (Food Partner) e RAGE (Beverage Partner), sarà possibile gustare ottime specialità locali, sorseggiando un drink in compagnia e godendosi il fresco delle serate d’agosto.

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Come partecipare

Raggiungere la festa è semplicissimo e comodissimo: Laganadi si trova a soli 10 minuti di macchina dallo svincolo autostradale di Gallico, rendendo l’evento facilmente accessibile da Reggio Calabria e da tutta la provincia.

Non fatevi raccontare l’evento dell’estate, vivetelo da protagonisti!

? Dove: Piazza Surace, Laganadi (RC) ? Quando: Dal 7 al 16 Agosto ? Info e contatti: 320 7132626

Vi aspettiamo a Laganadi per celebrare insieme la gioia dell’estate!