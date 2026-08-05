Rendiconto, Versace: ‘Il risanamento è compiuto, oggi i numericertificano il lavoro fatto’

“Quella di oggi a Palazzo San Giorgio è stata una giornata importante, non soltanto dal punto di vista contabile, ma soprattutto dal punto di vista politico. L’approvazione all’unanimità del Rendiconto certifica definitivamente il percorso di risanamento finanziario compiuto dal Comune di Reggio Calabria e consegna alla nuova amministrazione un Ente profondamente diverso da quello che abbiamo ereditato”.

È quanto afferma il consigliere comunale e metropolitano del Partito democratico Carmelo Versace, già vicesindaco della Città Metropolitana, intervenendo sull’approvazione del Rendiconto da parte del Consiglio comunale.

Il percorso di riequilibrio finanziario del Comune

“Sono ormai lontani – sottolinea Versace – gli anni nei quali il Comune era sostanzialmente impossibilitato a programmare investimenti, contrarre nuovi mutui e garantire servizi adeguati a causa di una condizione finanziaria estremamente difficile. Oggi la relazione tecnica illustrata in Aula certifica un risultato che per troppo tempo qualcuno ha provato a negare o minimizzare: il percorso di riequilibrio è stato portato a compimento e la città può finalmente guardare avanti partendo da basi finanziarie solide”.

Le risorse destinate a Reggio Calabria

“È un risultato – prosegue – che non nasce oggi e che non può essere raccontato cancellando la storia degli ultimi anni. È stato possibile grazie a un lavoro lungo e difficile dell’amministrazione comunale, ai sacrifici sostenuti dalla comunità reggina e anche a interventi decisivi dello Stato. Fra questi va ricordato quello del 2020, durante il Governo Conte, quando con Roberto Gualtieri al Ministero dell’Economia furono destinate a Reggio Calabria risorse per complessivi 140 milioni di euro. Un intervento fondamentale per accompagnare il percorso di risanamento e scongiurare conseguenze pesantissime per la città. Altro che disinteresse del Pd e dei suoi rappresentanti nazionali verso Reggio: i fatti e i numeri raccontano una storia completamente diversa”.

I dati sul cambiamento finanziario

Per Versace, però, sono soprattutto i dati illustrati oggi a indicare la portata del cambiamento:

“Non si utilizzano più fondi vincolati per sostenere le esigenze di cassa, evitando così di alimentare nuovo debito; la gestione di competenza presenta un risultato positivo e si avvicina inoltre la conclusione del pagamento di un vecchio e pesantissimo mutuo, acceso molti anni fa, che ha inciso per oltre 150 milioni di euro sulle casse comunali. Una volta esaurito quel peso, si libereranno ogni anno ulteriori risorse, nell’ordine di circa 10 milioni di euro, che potranno essere destinate alla città e ai servizi”.

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