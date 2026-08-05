Donne protagoniste dell’estate reggina: a Saline moda, musica e solidarietà nella serata di K’Arte

Moda, musica e solidarietà si incontrano in una serata firmata K’Arte, dedicata alla rinascita e al valore delle donne.

Il 5 agosto, il Club Nautico di Saline Joniche ospiterà una serata speciale organizzata dal Comitato K’Arte, che prenderà il via con una cena solidale dedicata alle donne che, dopo aver affrontato un percorso oncologico o altre difficoltà della vita, stanno riscoprendo sé stesse attraverso la creatività, la moda, la musica e lo spettacolo.

L’iniziativa ha trovato fin da subito il sostegno del proprietario della struttura, Daniele Tripodi, che ha scelto di sposare il progetto e promuoverne immediatamente i valori.

K’Arte, un progetto nato dalle donne

K’Arte è un progetto nato dalle donne per dare spazio alle donne, con l’obiettivo di creare occasioni concrete di inclusione, valorizzazione e rinascita attraverso l’arte, la cultura e la condivisione.

Tra i momenti più attesi della serata ci sarà la presentazione della nuova collezione dell’imprenditore Giovanni Foti di Melito Porto Salvo, che sarà indossata proprio dalle protagoniste del progetto, trasformando la moda in un simbolo di forza, eleganza e rinascita. A sposare la causa di K’Arte saranno anche alcune modelle professioniste che hanno scelto di mettere la propria immagine al servizio della solidarietà. Tra queste Fatima Evoli, che per l’occasione non sarà soltanto una modella, ma anche la presentatrice della serata, accompagnando il pubblico in un evento all’insegna dell’inclusione e della condivisione.

Il DJ Set della Solidarietà

A seguire prenderà il via il DJ Set della Solidarietà, con Loredana Cosmi DJ ed Elisa Campolo DJ, due professioniste che hanno scelto di mettere la loro esperienza e il loro talento al servizio di una causa sociale, promuovendo la solidarietà femminile attraverso la musica.

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Fondamentale anche il lavoro svolto dietro le quinte dal professor Paolo Cammera, in arte Paul Cam DJ, insieme a Enzo Romeo DJ e Antonio Muscianisi, che hanno sostenuto l’organizzazione dell’evento con professionalità e spirito di squadra, scegliendo di valorizzare il talento femminile senza cercare il centro della scena. Un esempio concreto di come uomini e donne possano collaborare insieme per dare forza a un messaggio di inclusione.

Solidarietà, bellezza e storie di rinascita

Più di una serata, più di uno spettacolo: un progetto che dimostra come la solidarietà possa diventare bellezza, la musica possa dare voce alla speranza e la moda possa raccontare storie di rinascita. Perché quando una donna rialza un’altra donna, cresce un’intera comunità.