Reggio, da ‘Wind Surf’ a ‘Renaissance’: 292 turisti tra Bronzi, lungomare e borghi. E a settembre…

Uno dei velieri da crociera più imponenti al mondo ha fatto nuovamente tappa a Reggio Calabria. Nelle scorse ore il porto cittadino ha accolto la Wind Surf, nave della compagnia Windstar Cruises già arrivata sulle sponde dello Stretto lo scorso 10 luglio.

A bordo erano presenti 292 turisti. Un numero importante per il comparto crocieristico locale, soprattutto considerando che circa 230-240 passeggeri hanno lasciato la nave per partecipare alle escursioni programmate o per visitare autonomamente la città e il territorio.

Dai Bronzi di Riace a Scilla

Una parte dei crocieristi ha raggiunto il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria per ammirare i Bronzi di Riace. Altri hanno passeggiato sul Lungomare e lungo le vie del centro, entrando in contatto con le bellezze paesaggistiche, culturali e commerciali della città.

Il programma predisposto dal tour operator comprendeva anche alcune escursioni fuori Reggio. Diversi visitatori hanno raggiunto Scilla, mentre un altro gruppo si è recato a Limbadi per una visita inserita nell’itinerario organizzato.

La quasi totalità dei passeggeri è dunque scesa a terra. Un dato che conferma le opportunità legate al turismo crocieristico, capace di generare presenze non soltanto nel centro cittadino, ma anche in altre località della provincia e della Calabria.

Un veliero lungo 187 metri

La Wind Surf è l’ammiraglia della flotta Windstar. La nave può ospitare fino a 342 passeggeri ed è lunga 162 metri sulla linea di galleggiamento, che diventano 187 metri considerando il bompresso.

Il veliero ha fatto ingresso nel porto reggino intorno alle ore 6. Alle 6.30 era già ormeggiato in banchina, mentre la partenza è avvenuta alle 15.

Le operazioni si sono svolte senza difficoltà. Il porto di Reggio Calabria può infatti accogliere regolarmente imbarcazioni di queste dimensioni. Per le navi fino a 200 metri non sono previste particolari prescrizioni durante le manovre di ingresso.

Turismo crocieristico, la sfida dell’accoglienza

L’arrivo di quasi 300 visitatori rappresenta dunque un’occasione per musei, attività commerciali, guide turistiche, ristoranti e servizi di trasporto. Ogni nave che approda in città può trasformarsi in una vetrina per Reggio Calabria e per l’intero territorio.

Per sfruttare pienamente questa opportunità serve però una strategia coordinata. Il primo impatto dei crocieristi avviene all’interno dell’area portuale. Da qui nasce l’esigenza di garantire informazioni, collegamenti rapidi, assistenza, segnaletica e percorsi capaci di accompagnare i visitatori verso il centro storico, il Lungomare, il Museo e le principali attrazioni.

Una buona accoglienza può convincere il turista a tornare per un soggiorno più lungo. Può inoltre favorire il passaparola e rafforzare l’immagine di Reggio come destinazione culturale, paesaggistica ed enogastronomica.

L’obiettivo non deve essere soltanto aumentare il numero degli scali, ma fare in modo che ogni arrivo produca ricadute concrete sul territorio.

Il 26 agosto arriva Renaissance

Il calendario delle crociere prevede un nuovo appuntamento il prossimo 26 agosto, quando arriverà per la prima volta a Reggio Calabria la nave Renaissance. Lo scalo è previsto dalle ore 7 alle ore 18.

E a settembre è atteso anche il ritorno di una nave della compagnia Ponant.

Nuovi approdi che confermano le potenzialità del porto reggino. Una risorsa da collegare sempre più alla città e al territorio, trasformando il traffico crocieristico in uno strumento stabile di promozione e crescita turistica.