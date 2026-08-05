A Locri la colonia estiva per ragazzi con disabilità, Stanganelli: ‘Il mare è di tutti’

“Il mare è di tutti. Inaugurata oggi la colonia estiva per i ragazzi speciali del Centro Neurologico di Locri , organizzata dal gruppo delle associazioni pro disabili, in collaborazione con l’Asp di Reggio Calabria e la Croce Rossa Italiana”.

Questo l’annuncio con un post sui propri canali social di Anna Maria Stanganelli, ex Garante della Salute della Regione Calabria.

“Un ringraziamento speciale – prosegue la Stanganelli – a Simona Coluccio, presidente di Comma Tre per l’invito. Sanità Attiva si attiverà affinché già dalla prossima stagione estiva, attraverso un protocollo d’intesa con tutti i soggetti competenti, con in testa la Regione Calabria, si possa promuovere un censimento delle spiagge libere attrezzate e degli stabilimenti balneari presenti sul territorio regionale per la realizzazione e la promozione di una “Guida Mare Accessibile”, sulla base del grado di accessibilità e dei servizi offerti alle persone con disabilità, uno strumento essenziale non soltanto per i nostri ragazzi speciali residenti, ma anche per i turisti con disabilità”.