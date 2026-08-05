A Locri la colonia estiva per ragazzi con disabilità, Stanganelli: ‘Il mare è di tutti’
"Inaugurata oggi per i ragazzi speciali del Centro Neurologico di Locri, organizzata dal gruppo delle associazioni pro disabili, in collaborazione con l’Asp di Reggio Calabria e la CRI" l'annuncio della Stanganelli
05 Agosto 2026 - 17:49 | di Redazione
“Il mare è di tutti. Inaugurata oggi la colonia estiva per i ragazzi speciali del Centro Neurologico di Locri, organizzata dal gruppo delle associazioni pro disabili, in collaborazione con l’Asp di Reggio Calabria e la Croce Rossa Italiana”.
Questo l’annuncio con un post sui propri canali social di Anna Maria Stanganelli, ex Garante della Salute della Regione Calabria.
Una Guida Mare Accessibile per la Calabria
“Un ringraziamento speciale – prosegue la Stanganelli – a Simona Coluccio, presidente di Comma Tre per l’invito. Sanità Attiva si attiverà affinché già dalla prossima stagione estiva, attraverso un protocollo d’intesa con tutti i soggetti competenti, con in testa la Regione Calabria, si possa promuovere un censimento delle spiagge libere attrezzate e degli stabilimenti balneari presenti sul territorio regionale per la realizzazione e la promozione di una “Guida Mare Accessibile”, sulla base del grado di accessibilità e dei servizi offerti alle persone con disabilità, uno strumento essenziale non soltanto per i nostri ragazzi speciali residenti, ma anche per i turisti con disabilità”.
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