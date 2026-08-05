Consiglio comunale, Romeo: ‘Il rendiconto certifica il risanamento dei conti e chiude una fase politica’

"Oltre alle parole e ai numeri, la testimonianza più evidente della validità del lavoro svolto siete voi, colleghi, che oggi rappresentate la maggioranza" così il consigliere

“Oltre alle parole e ai numeri, la testimonianza più evidente della validità del lavoro svolto siete voi, colleghi, che oggi rappresentate la maggioranza. Il vostro approccio al bilancio, che per la prima volta nella storia della nostra città arriva in Aula senza essere passato nemmeno da una seduta della commissione consiliare, ricostituita insieme alle altre soltanto la scorsa settimana, è significativo. Su questo documento non avete ritenuto necessario alcun approfondimento e questa è la più grande testimonianza del fatto che siete voi stessi a certificare l’ottimo lavoro svolto sul fronte del risanamento dei conti, come ricordava poco fa il consigliere Mimmo Battaglia”.

Sono le parole del consigliere comunale Carmelo Romeo, intervenuto nell’Aula Battaglia di Palazzo San Giorgio nel corso della seduta durante la quale è stato approvato all’unanimità il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2025.

“Si tratta del documento che segna la vita di un Ente – ha precisato Romeo in apertura – e che testimonia, più di ogni dichiarazione, il percorso di risanamento compiuto dalla città grazie all’Amministrazione Falcomatà, che ha impresso un indirizzo politico chiaro”.

Il consigliere ha quindi rivolto un ringraziamento al dirigente del Settore Finanze e Tributi, Franco Consiglio, «per il lavoro svolto e per quello che continuerà a svolgere. In questi anni, infatti, non si è sempre potuto fare ciò che si sarebbe voluto, ma ciò che era possibile fare».

Ripianato il disavanzo previsto dal piano di riequilibrio

Dopo i chiarimenti forniti in Aula dal dirigente del Settore Finanze, Romeo ha evidenziato come «sia ormai chiaro e inequivocabile che il disavanzo previsto dal piano di riequilibrio è stato ripianato dall’Ente. Questo rendiconto presenta aspetti tecnici, ma facilmente comprensibili, che restituiscono la dimensione dell’intervento realizzato in questi anni. È stato pienamente rispettato il parametro previsto dall’accordo con lo Stato per il 2025, che imponeva una riduzione del disavanzo di 18 milioni e 600mila euro».

Romeo ha poi sottolineato che «la gestione evidenzia anche una situazione di cassa solida che, al 31 dicembre 2025, ammonta a quasi 113 milioni di euro. Sono aumentate le entrate correnti tributarie. Naturalmente non basta: bisogna continuare a lavorare affinché tutti paghino regolarmente i tributi cittadini. Si tratta di risultati importanti anche perché non si è dovuto ricorrere alle anticipazioni di tesoreria, con una conseguente riduzione dei costi per l’Ente, dal momento che non saranno maturati interessi passivi. È importante ricordare che tutto ciò che riguarda il bilancio ricade direttamente sui cittadini e, proprio per questo, abbiamo l’obbligo e il dovere di compiere scelte oculate. Inoltre, la certificazione dell’Organo di revisione attesta il rispetto degli equilibri di finanza pubblica e il corretto recupero del disavanzo».

In conclusione, il consigliere Romeo ha tracciato la prospettiva per i prossimi anni:

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