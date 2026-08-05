Comune di Reggio, aperte le iscrizioni al Servizio di Refezione Scolastica

Si comunica che, a partire dal 4 agosto 2026, saranno aperte le iscrizioni al Servizio di Refezione Scolastica, A.S. 2026-2027, limitatamente alle scuole per le quali il Settore Manutenzione – Servizio di Edilizia Scolastica ha trasmesso le planimetrie aggiornate degli edifici scolastici e/o gli esiti delle verifiche all’uopo effettuate.
Nel trasmettere opportunamente in allegato l’elenco delle summenzionate scuole, si comunica che il servizio partirà – presumibilmente – il 28 settembre 2026 e sarà attivo fino all’8 giugno 2027.
Modalità e termini per le iscrizioni
Pertanto, si invitano i Dirigenti Scolastici in indirizzo ad informare i genitori degli alunni iscritti al tempo pieno che possono procedere, limitativamente ai summenzionati plessi ad effettuare le iscrizioni sul portale on-line: https://refezionescolastica.reggiocal.it – ACCESSO CITTADINO – SCUOLE STATALI;
Le iscrizioni si chiuderanno il 21 settembre 2026.
Si rende necessario – per chi richiede il servizio – essere in possesso di idoneo accesso al sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), oppure munito della CIE (carta identità elettronica), che consentirà, oltre ad effettuare l’iscrizione, la successiva gestione della piattaforma nelle varie voci. In fase di iscrizione dovrà essere inserito un modello ISEE in corso di validità; lo stesso rimarrà valido per tutto l’anno scolastico 2026/27.
Per quanto attiene le richieste di iscrizioni afferenti le diete speciali, necessità allegare anche idonea certificazione medica/specialistica.
Pagamento, prenotazione e utilizzo del servizio
Si fa presente che il pagamento/ricarica dei pasti da parte dei genitori dovrà essere eseguito esclusivamente solo sul portale dei pagamenti per i cittadini verso le Pubbliche Amministrazione con pagoPA Mypay. (Link https://pagopa.regione.calabria.it/pa/home.html.
A seguito della approvazione della ricarica da parte dell’operatore, il sistema in automatico prenoterà i pasti fino ad esaurimento dell’importo inserito.
Si rappresenta che gli utenti iscritti dovranno consumare il pasto almeno 8 volte nel mese. Il Servizio effettuerà verifiche a campione ed in caso di incongruenze procederà con la cancellazione dell’utente.
Per quanto riguarda la prenotazione dei pasti dei docenti e ATA in servizio, avverrà in automatico per il personale autorizzato dallo scrivente Settore.
Le quote di contribuzione delle famiglie al Servizio di Refezione sono confermate fino al 31 dicembre 2026.
Si rappresenta che a tutt’oggi lo scrivente servizio non è in grado di comunicare la tempistica in merito all’apertura delle iscrizioni per i restanti plessi, atteso che sono in fieri degli adempimenti propedeutici all’avvio del servizio.
Apertura delle iscrizioni per i restanti plessi
Si provvederà all’apertura delle iscrizioni al termine di questi adempimenti.
Per info: Ufficio Mensa – 0965/3622505 – 0965/3622904 – 0965/362251.