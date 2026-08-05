Calabria, travolto e ucciso mentre era in moto: un arresto
I carabinieri hanno accertato che il 43enne al momento dell'incidente era in stato ebbrezza alcolica e guidava senza aver mai conseguito la patente
05 Agosto 2026 - 19:03 | di Redazione
Un uomo di 43 anni di nazionalità rumena è stato arrestato e posto ai domiciliari perchè accusato di omicidio stradale.
L’uomo era alla guida di un mezzo che si è scontrato con la moto guidata da Carmelo Purita, di 27 anni, deceduto nell’impatto.
Nel corso delle indagini i carabinieri hanno accertato che il 43enne al momento dell’incidente era in stato ebbrezza alcolica e guidava senza aver mai conseguito la patente. Su disposizione della Procura, al termine delle formalità di rito, il 43enne è stato posto agli arresti domiciliari. Il giudice ha poi convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.
Ieri si sono celebrati i funerali del giovane centauro che aveva anche giocato nella locale squadra di calcio, la Zungrese.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie