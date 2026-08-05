Calabria, travolto e ucciso mentre era in moto: un arresto

I carabinieri hanno accertato che il 43enne al momento dell'incidente era in stato ebbrezza alcolica e guidava senza aver mai conseguito la patente

Un uomo di 43 anni di nazionalità rumena è stato arrestato e posto ai domiciliari perchè accusato di omicidio stradale.

L’uomo era alla guida di un mezzo che si è scontrato con la moto guidata da Carmelo Purita, di 27 anni, deceduto nell’impatto.

Nel corso delle indagini i carabinieri hanno accertato che il 43enne al momento dell’incidente era in stato ebbrezza alcolica e guidava senza aver mai conseguito la patente. Su disposizione della Procura, al termine delle formalità di rito, il 43enne è stato posto agli arresti domiciliari. Il giudice ha poi convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

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