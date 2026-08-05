LND: ripescaggi e composizione dei gironi. Il comunicato ufficiale

Il Consiglio Direttivo della LND, esaminate le valutazioni della Co.Vi.So.D., ha accolto i ricorsi presentati dalle seguenti società aventi diritto ad iscriversi al campionato di Serie D 2026/2027: Brusaporto, Certosa, Ebolitana, Enna, Flaminia Civitacastellana, Licata, Melfi, Sant’Angelo, Unipomezia, Varese e Vibonese. Lo stesso Consiglio non ha accolto i ricorsi della società avente diritto Città di Fasano e della società non avente diritto Imolese.

Preso atto della mancata iscrizione del Sora e del Valmontone, della rinuncia al ricorso del Sangiuliano City, della revoca dell’affiliazione del Rimini e della riammissione in Serie C del Foggia che, unitamente al non accoglimento del ricorso del Fasano, hanno determinato una vacanza di organico di sei posti, il Consiglio Direttivo ha ratificato i ripescaggi delle società Lascaris, Fiorenzuola e Grassina tra le perdenti spareggi seconde di Eccellenza e delle società Castellanzese, Derthona e Tropical Coriano tra le retrocesse dalla D in base all’ordine delle graduatorie redatte secondo i criteri stabiliti nei Comunicati Ufficiali n.213 LND e n.56 Dipartimento Interregionale del 5 dicembre 2025 e del C.U. n.1 LND del 1° luglio 2026. Al fine dell’inserimento in tali graduatorie, la documentazione presentata dalle società citate aveva ricevuto preventivamente parere positivo da parte della Co.Vi.So.D.

Dopo l’ufficialità dei 162 club della D, domani alle ore 13 saranno svelati i gironi in diretta sulla pagina Instagram della LND. Nella stessa giornata saranno pubblicati il calendario e accoppiamenti di preliminari e primo turno Coppa Italia e i gironi del campionato Under 19.