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Reggina: subito Alma con 5 reti. In campo Reis, gol anche per l’ultimo arrivato – FOTO

Apre le marcature Franchini, le chiude Acquadro. Presenti un gruppo di tifosi amaranto

05 Agosto 2026 - 20:41 | Redazione

Reggina Cantalupa Mady Abonckelet ()

Al campo sportivo Grande Torino di Cantalupa è andato in scena il primo test match del ritiro precampionato, con i ragazzi di mister Marchionni che hanno affrontato la Polisportiva Bruinese.

L’allenamento congiunto è terminato 13-0. La prima frazione si è chiusa sul 3-0, mentre la seconda, oltre che dalla consueta girandola di sostituzioni, è stata contrassegnato dalla grande vena realizzativa di Giuliano Alma, autore di cinque reti.

Reggina Cantalupa giocatori

Di seguito, il tabellino della gara.

REGGINA-POLISPORTIVA BRUINESE 13-0

Reggina 1° tempo (3-5-2): Lagonigro, De Mori, Girasole D., Anton; Baggi, Baggi Franchini (30’ Alma), Laaribi, Rotulo, Fazio (30’ Toscano), Reis (30’ Verduci), Guida.

Reggina 2° tempo: Lagonigro (30’ Blazevic); Runza, Lancini, Girasole R.; Specker, Acquadro, Abonckelet, Porcino, Palmieri; Reis Alma.

Marcatori: Franchini 3’ pt, Verduci 33’ pt, Guida (rig.) 42’ pt, Alma 6’, 11’, 15’, 18’ e 27’ st, Reis 20’ st, Rosario Girasole 24′ st, Porcino 31’ st, Lancini 40’ st, Acquadro (rig.) 42’ st.

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