Emergenza caldo a Reggio e bollino rosso, le due nuove iniziative del Comune

Nasce “Reggio Fresca e Solidale”. Quattro strutture pubbliche climatizzate e assistenza della Protezione civile per le persone sole o senza mezzi. Attivo il numero 0965 53004 nei giorni da bollino rosso.

Quattro luoghi pubblici refrigerati, trasporto verso le strutture per chi non può spostarsi autonomamente e consegna a domicilio di spesa e farmaci. Sono le nuove misure predisposte dal Comune di Reggio Calabria per affrontare le giornate caratterizzate dal bollino rosso per il caldo.

Il piano è stato approvato dalla Giunta comunale e prende il nome di “Reggio Fresca e Solidale”. L’iniziativa è stata annunciata dal sindaco Francesco Cannizzaro attraverso un video pubblicato sui social, insieme all’assessore alla Protezione civile Massimo Ripepi.

«Abbiamo appena concluso una riunione di Giunta per approvare una delibera importante che punta ad affrontare l’emergenza caldo», ha spiegato Cannizzaro, definendo il progetto una felice intuizione dell’assessore Ripepi.

I quattro punti refrigerati

Il piano prevede l’apertura di quattro spazi pubblici climatizzati, distribuiti in diverse zone della città. I punti individuati sono:

sede Protezione Civile comunale, presso il Centro Civico di Ravagnese – Via Valentino snc;

sede Scuola Elementare “Ciraolo”- Viale Europa n. 13;

sede ex Scuola Primaria di San Brunello – Via Stradella Giuffrè n. 38,

sala “Perri” di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Le strutture saranno a disposizione dei cittadini che, durante le giornate più calde, avranno bisogno di trascorrere alcune ore in un ambiente refrigerato e protetto.

Per richiedere assistenza sarà necessario contattare il numero 0965.53004. Dopo la telefonata, una squadra della Protezione civile raggiungerà la persona che ha chiesto aiuto. Nel caso in cui il cittadino non disponga di un’automobile o non possa spostarsi autonomamente, sarà accompagnato in uno dei quattro punti refrigerati.

Spesa e farmaci consegnati a domicilio

Il secondo servizio è rivolto alle persone sole o senza un mezzo per raggiungere supermercati e farmacie.

Anche in questo caso sarà possibile chiamare il numero dedicato. La squadra della Protezione civile potrà occuparsi dell’acquisto della spesa o del ritiro dei farmaci, consegnandoli successivamente al domicilio del cittadino.

«Abbiamo pensato a chi è solo e a chi non ha la possibilità di uscire per comprare generi alimentari o ritirare le medicine», ha spiegato l’assessore Ripepi illustrando il funzionamento dell’iniziativa.

Il piano “Reggio Fresca e Solidale” sarà attivato esclusivamente nelle giornate classificate da bollino rosso. Le prime indicate dall’amministrazione sono giovedì 6 e venerdì 7 agosto.

Un intervento pensato soprattutto per le persone più esposte agli effetti delle alte temperature. La priorità, nelle ore più calde, sarà garantire assistenza rapida a chi vive da solo, non può spostarsi o non dispone di una rete familiare sulla quale fare affidamento.