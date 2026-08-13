Reggio, Mangano (FdI): ‘A Diminniti vince la comunità. Oratorio presidio da sostenere’

"Diminniti ha dimostrato che quando una comunità si mette insieme, nessun territorio è periferia: diventa centro di partecipazione, socialità e futuro" così la consigliera comunale

“Una giornata di festa, ma soprattutto una straordinaria dimostrazione di cosa significhi fare comunità, offrendo ai nostri ragazzi luoghi sani nei quali incontrarsi, crescere e condividere esperienze”.

È quanto dichiara la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Serena Mangano, intervenuta a Diminniti in occasione della giornata ricreativa promossa dall’Oratorio San Sebastiano, che ha coinvolto numerosi bambini, giovani e famiglie del territorio.

“Vedere tanti ragazzi partecipare con entusiasmo, insieme alle loro famiglie, rappresenta un segnale importante per Diminniti e per l’intera periferia nord di Reggio Calabria. Gli oratori – sottolinea Mangano – non sono semplicemente luoghi di svago, ma veri e propri presìdi educativi e sociali, nei quali si trasmettono valori fondamentali come il rispetto, la solidarietà, l’amicizia e il senso di appartenenza alla propria comunità”.

«Reggio non può crescere lasciando indietro periferie e borghi»

Nel corso dell’iniziativa, la consigliera Mangano ha portato anche i saluti e la vicinanza del sindaco di Reggio Calabria, on. Francesco Cannizzaro, ribadendo l’attenzione dell’Amministrazione comunale nei confronti delle realtà associative e sociali che operano quotidianamente nei quartieri e nelle frazioni.

“La nostra idea di città – prosegue la consigliera di Fratelli d’Italia – parte proprio dai territori e dalle comunità. Reggio non può crescere lasciando indietro le sue periferie e i suoi borghi. Dobbiamo essere presenti, ascoltare chi quotidianamente li vive e sostenere quelle realtà che, spesso attraverso il volontariato, svolgono una funzione che va ben oltre l’organizzazione di una singola iniziativa. Investire sui giovani e sui luoghi di aggregazione significa investire sul futuro della nostra città”.

Mangano rivolge quindi un particolare ringraziamento agli organizzatori e ai volontari dell’Oratorio San Sebastiano:

“Dietro la riuscita di questa bellissima giornata c’è il lavoro silenzioso e instancabile di tante persone che mettono gratuitamente a disposizione tempo, energie e passione. A loro va il mio ringraziamento, perché dimostrano concretamente quanto la partecipazione e la solidarietà possano fare la differenza”.

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