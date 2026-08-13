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Calabria, si fingono carabinieri e truffano una donna anziana: denunciato un uomo

I Carabinieri sono riusciti a identificare un trentenne originario di Napoli dopo aver acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza

13 Agosto 2026 - 09:19 | di Redazione

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Un uomo di 30 anni, originario della provincia di Napoli, è stato denunciato dai carabinieri a Cutro per truffa ai danni di una anziana donna ottantaduenne.

Nei mesi scorsi due persone si sono presentate a casa della vittima e, fingendosi dei carabinieri, hanno informato la donna di un danno economico, riuscendo a farsi consegnare tutti i gioielli e i monili in oro che aveva in casa.

I familiari della vittima accortisi della truffa hanno denunciato la vicenda ai carabinieri i quali hanno avviato le indagini coordinate dalla Procura di Crotone, diretta da Domenico Guarascio.

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Dopo aver acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza sul luogo e sul percorso effettuato dai soggetti sul territorio nazionale, i carabinieri sono riusciti a identificare il trentenne che è stato denunciato.

Fonte ansa.it

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CarabinieriCutro Cronaca
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