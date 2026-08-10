Sequestrati 252 chili di cocaina al porto di Gioia Tauro: due arresti

Due portuali sono stati arrestati dalla Guardia di finanza mentre tentavano di esfiltrare dal porto di Gioia Tauro un carico di 252 chilogrammi di cocaina.

Sequestrati 252 chilogrammi di cocaina

Lo stupefacente è stato sequestrato dalle Fiamme gialle che hanno eseguito l’arresto in flagranza di reato. I due portuali, infatti, sono stati sorpresi con i borsoni contenenti la cocaina subito dopo averli prelevati da un container partito dall’Australia e transitato da Panama prima di arrivare a Gioia Tauro.

La Procura di Palmi convalida la misura cautelare

La misura cautelare è stata poi convalidata dalla Procura di Palmi, guidata da Emanuele Crescenti, che ha informato la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria per gli ulteriori approfondimenti investigativi.