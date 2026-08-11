Sanità in Calabria, Azienda Zero cerca 111 medici: nuovi concorsi

Nuove procedure di reclutamento nella sanità calabrese: Azienda Zero cerca 111 dirigenti medici e riapre i termini del concorso per 45 ortopedici

Sono ancora in corso le procedure per il reclutamento di personale medico da destinare alle aziende del servizio sanitario della Calabria.

Azienda Zero cerca 111 dirigenti medici

Dopo i concorsi per infermieri e operatori sociosanitari, Azienda Zero ha proceduto alla pubblicazione degli avvisi finalizzati all’assunzione di dirigenti per diverse specializzazioni mediche.

Sono complessivamente 111 le figure ricercate con le procedure avviate nei giorni scorsi. In dettaglio, si tratta di tre dirigenti specializzati in medicina dello sport, tre chirurghi vascolari, 26 psichiatri, 29 nefrologi, 38 ginecologi e 7 endocrinologi. Tutti i concorsi saranno preceduti da un avviso di mobilità.

Riaperti i termini per il concorso degli ortopedici

Inoltre, Azienda Zero ha disposto la riapertura dei termini del concorso per il reclutamento di ortopedici per ulteriori 30 giorni. Pubblicato lo scorso 30 giugno, la scadenza era stata inizialmente fissata per il 29 luglio. L’ente di governance chiarisce in delibera che “il numero complessivo delle candidature presentate per la procedura di mobilità e per la procedura concorsuale risulta inferiore al fabbisogno complessivo”.

A concorso 45 posti per ortopedici

Si rende “opportuno procedere alla riapertura dei termini al fine di garantire la massima partecipazione e favorire la copertura del fabbisogno espresso dalle aziende del servizio sanitario regionale”. I posti messi a concorso sono 45.