Commissioni consiliari al Comune di Reggio, Vecchio: ‘Buon lavoro ai presidenti’

Un plauso di apprezzamento per le nomine dei Presidenti delle commissioni consiliari del Comune di Reggio Calabria è espresso dal presidente di Confindustria Reggio, ingegnere Domenico Vecchio.

“A nome di tutti gli industriali della città che mi onoro di rappresentare, vada ai neo presidenti un sincero augurio di buon lavoro. Sono sicuro – rilancia Domenico Vecchio – che sapranno interpretare con entusiasmo e con spirito costruttivo e senso di squadra le importanti funzioni che sono chiamati a svolgere gli organismi collegiali ed particolare tutte le attività di approfondimento che attengono a settori particolarmente strategici ed a mettere in campo, altresì, la politica di ascolto che è fondamentale nella interlocuzione con i cittadini”.