Bimbo di 4 anni investito in Calabria: migliorano le condizioni, per i medici è fuori pericolo

Migliorano le condizioni di salute del bimbo di quattro anni investito domenica pomeriggio a Borgia, in provincia di Catanzaro.

Il bambino si trova ricoverato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dopo il trasferimento disposto, con un volo dell’Aeronautica Militare, dall’ospedale di Cosenza.

I medici lo hanno dichiarato fuori pericolo. Nelle scorse ore è stata esclusa la necessità di un intervento chirurgico. Il piccolo a causa dell’impatto con il mezzo ha riportato importanti lesioni al fegato. Secondo una prima ricostruzione, alla guida del mezzo il padre che avrebbe colpito accidentalmente il figlio durante una manovra.

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Gli accertamenti dei carabinieri

Per far luce sulla vicenda sono in corso approfondimenti da parte dei carabinieri della compagnia di Catanzaro. Nei giorni scorsi sono stati eseguiti rilievi fotografici e planimetrici, anche sull’auto per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Fonte ansa.it