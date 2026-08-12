Crioconservazione, Madeo: ‘Pronta una proposta di legge per la Calabria’

“In queste ore si riapre il dibattito in Italia sul tema della crioconservazione. Con molto orgoglio dico che anche in Calabria si sta affrontando con sensibilità e approccio scientifico questo tema e che la prima proposta di legge di questa 13esima legislatura “Disposizioni in materia di preservazione della fertilità per fini sociali” porta il mio nome ed è stata pensata per tutte quelle donne che, pur desiderandolo, non riescono ad avere figli perché sempre più spesso, per ragioni economiche e sociali, il momento del concepimento viene tentato dopo il picco massimo di fertilità che avviene tra i 20 e i 30 anni”.