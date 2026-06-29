Eccellenza calabrese nel mondo: la Dott.ssa Giulia Donato trionfa in Galles

La medicina veterinaria italiana trionfa all’estero, e in particolar modo a brillare è un’eccellenza che opera quotidianamente sul territorio calabrese. La Dott.ssa Giulia Donato, medico veterinario, specialista in oncologia e Dottore di Ricerca (PhD), si è aggiudicata l’edizione 2026 del prestigiosissimo ABCD & Boehringer Ingelheim Young Scientist Award.

Il riconoscimento è stato consegnato ufficialmente il 27 giugno in occasione dell’annuale World Feline Congress 2026 tenutosi in Galles e organizzato dalla International Cat Care Veterinary Society.

Si tratta di un premio di altissimo profilo, conferito congiuntamente dall’European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) e dall’azienda farmaceutica Boehringer Ingelheim, nato per premiare i lavori più innovativi e di eccezionale valore condotti da giovani professionisti promettenti nel campo delle malattie infettive feline e dell’immunologia applicata.

La Ricerca Premiata e l’Approccio “One Health”

A ricevere il prestigioso riconoscimento è stata la dottoressa italiana grazie alla sua attività di ricerca incentrata sui patogeni emergenti nei gatti nel Sud Italia, esaminati con una prospettiva “One Health”. Nello specifico, la Dott.ssa Donato ha concentrato i propri studi su patogeni come il Morbillivirus Felino, Leptospira spp. e Leishmania infantum.

La prospettiva One Health dei suoi studi sottolinea come la salute degli animali, degli esseri umani e dell’ecosistema siano indissolubilmente legate, rendendo questa ricerca di vitale importanza non solo per il benessere dei nostri animali domestici, ma per la sanità pubblica e la prevenzione epidemiologica nel suo complesso.

Un’eccellenza sul territorio

La Dott.ssa Giulia Donato non è solo una ricercatrice accademica di calibro internazionale (vanta numerose pubblicazioni scientifiche e collaborazioni consolidate con l’Università di Messina, dove ha conseguito il Dottorato di Ricerca e con l’Università Magna Græcia di Catanzaro), ma è soprattutto una professionista instancabile “sul campo”.

Ricopre il ruolo di medico veterinario oncologo e lavora capillarmente in tutta la Calabria, operando come punto di riferimento in diverse strutture veterinarie d’eccellenza (spaziando tra le province di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria), ed estende la sua preziosa attività di consulenza e cura anche oltre i confini regionali.

La Cerimonia di Premiazione

Nella foto ufficiale della premiazione, diramata in queste ore dai canali della International Cat Care, la Dott.ssa Donato è ritratta durante la consegna del premio affiancata da esponenti di spicco della comunità scientifica veterinaria internazionale.

Un traguardo che inorgoglisce l’intera Calabria e la comunità scientifica italiana, testimoniando come la dedizione clinica quotidiana sul territorio, unita allo studio accademico, possa generare un impatto tangibile sulla salute globale.