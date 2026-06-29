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Calcio: l’ex Ds della Reggina Maurizio Pellegrino riparte dal Messina

Alla guida tecnica potrebbe arrivare un altro ex amaranto

29 Giugno 2026 - 11:41 | Redazione

Maurizio Pellegrino Direttore Sportivo LFA Reggio Calabria

L’A.C.R. Messina 1900 è lieta di comunicare di aver affidato a Maurizio Pellegrino il ruolo di Direttore Sportivo per la stagione sportiva 2026/2027.
Una scelta di competenza ed esperienza, in linea con il progetto di crescita del Club: a Pellegrino il compito di guidare l’area sportiva nella costruzione di una rosa competitiva e ambiziosa per il prossimo campionato.
“Sono orgoglioso di sposare questo progetto e di mettermi al servizio di una piazza dalla storia gloriosa come Messina. Ci aspetta un lavoro impegnativo, che affronteremo con dedizione, programmazione e l’obiettivo di restituire ai tifosi le soddisfazioni che meritano“.

Al Messina è stato accostato anche il nome di Alfio Torrisi per la panchina, anche se l’ex allenatore amaranto starebbe temporeggiando, in attesa di una chiamata dalla D.

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