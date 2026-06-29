Metropolitane Reggio, anche il sindaco Malara nella lista di Forza Italia

Il primo cittadino di Santo Stefano in Aspromonte Francesco Malara, ex Dc, militante per anni nell’area del centrosinistra e a lungo tesserato del Partito Democratico sceglie di sostenere il progetto politico del sindaco Francesco Cannizzaro, passando nell’area del centrodestra.

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Il centrodestra dovrebbe presentarsi alle elezioni metropolitane con più liste. Una sarà a trazione Forza Italia, una seconda sarà civica, con candidati e innesti legati direttamente al sindaco Cannizzaro, mentre una terza dovrebbe essere una lista “mista” con le altre componenti della coalizione: Lega, Fratelli d’Italia, Reggio Futura e Noi Moderati.

Tra i nomi che circolano ci sarebbero anche Domenico Romeo, sindaco di Calanna, e Roberto Vizzari, neo sindaco di San Roberto.

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I nomi della lista mista e la partita del vicesindaco

Nella lista mista potrebbero trovare spazio Pierpaolo Zavettieri, Domenico Maio, presidente del Consiglio comunale di Locri, Maria Luisa Curatola, Giuseppe Zampogna, sindaco di Scido, e Rudi Lizzi, sindaco di Gerace, in quota Fratelli d’Italia.

Proprio Fratelli d’Italia guarda con attenzione alla casella del vicesindaco metropolitano. Una posizione pesante, destinata a pesare negli equilibri interni della coalizione dopo il voto per il rinnovo del Consiglio metropolitano.

Rimaniamo adesso in attesa di conoscere gli altri nomi che comporranno le liste dell’area del centrodestra.