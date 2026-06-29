Calabria prima regione in Italia ad accogliere UberX
L’obiettivo è offrire più opzioni di spostamento a cittadini e turisti, contribuendo a rendere la Calabria ancora più accessibile e attrattiva
29 Giugno 2026 - 11:39 | Redazione
La Calabria sarà la prima regione italiana ad accogliere UberX, il servizio di mobilità più accessibile e più economico della piattaforma Uber che consente di prenotare un’auto tramite app, ampliando le possibilità di spostamento per cittadini e visitatori.
L’obiettivo è offrire più opzioni di spostamento a cittadini e turisti, contribuendo a rendere la Calabria ancora più accessibile e attrattiva.
L’evento di presentazione si terrà martedì 30 giugno 2026, alle ore 11.30, a Scilla (Reggio Calabria), in Piazza San Rocco, Belvedere.
Interverranno il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e il general manager di Uber Italia, Davide Archetti.
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