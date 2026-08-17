Da Atene ai Bronzi: l’appello del Prof. Verduci al Sindaco Cannizzaro

Il prof. Saverio Verduci lancia un appello al sindaco Francesco Cannizzaro per avviare un collegamento aereo diretto tra Reggio Calabria e la Grecia. Tra le possibili destinazioni Atene e le isole Ionie.

Un collegamento aereo diretto tra Reggio Calabria e la Grecia, con Atene e le isole Ionie tra le possibili destinazioni. È la proposta avanzata dal professor Saverio Verduci, che attraverso una lettera aperta si rivolge al sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro e all’amministrazione comunale.

Un’istanza che punta a rafforzare i rapporti culturali, turistici ed economici tra la città dello Stretto e il mondo ellenico, facendo leva sulle radici della Magna Grecia, sulla presenza dell’Area Grecanica e sul patrimonio rappresentato, tra gli altri, dai Bronzi di Riace.

Verduci: “Reggio guardi al Mediterraneo come naturale proiezione”

Alla base dell’appello c’è il legame storico tra Reggio Calabria e la Grecia, che secondo Verduci non dovrebbe essere considerato soltanto come elemento identitario.

“La nostra storia, la presenza dell’Area Grecanica e la posizione geografica di Reggio Calabria ci chiamano a guardare al Mediterraneo non come a un limite, ma come alla nostra naturale proiezione culturale ed economica”.

Nella lettera, il professore ricorda come Reggio e l’intera area metropolitana affondino le proprie radici nella storia della Magna Grecia, richiamando sia le comunità grecofone dell’Aspromonte sia il patrimonio custodito dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Da qui la proposta di attivare un collegamento diretto tra l’Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti” e una o più destinazioni della Grecia.

Un volo Reggio-Atene per turismo, università e imprese

Secondo Verduci, una rotta internazionale verso la Grecia potrebbe rappresentare una nuova opportunità per il territorio reggino, soprattutto sul fronte del turismo culturale.

L’obiettivo sarebbe quello di favorire percorsi archeologici e culturali tra le due sponde dello Ionio, aumentando anche le possibilità di attrarre visitatori durante tutto l’anno e non soltanto nei mesi estivi.

Un collegamento diretto potrebbe inoltre contribuire al rafforzamento dell’aeroporto reggino attraverso nuove rotte internazionali e facilitare i rapporti tra università, enti di ricerca e imprese.

Nel progetto indicato da Verduci trova spazio anche l’Area Grecanica, che potrebbe beneficiare di un rapporto più diretto con la Grecia attraverso iniziative culturali, scambi e nuove occasioni di promozione territoriale.

L’appello al sindaco Cannizzaro

La richiesta è quella di trasformare la proposta in un percorso istituzionale concreto.

Verduci invita infatti il sindaco Cannizzaro a farsi promotore dell’iniziativa nei confronti della Regione Calabria, di Sacal, di Enac e delle compagnie aeree, chiedendo l’apertura di un tavolo tecnico per verificare la sostenibilità di una possibile rotta.

“Reggio Calabria deve guardare al Mediterraneo non come a un limite geografico, ma come alla propria naturale sfera di proiezione, e l’attivazione di questa rotta rappresenterebbe un segnale concreto di visione politica”.

L’appello punta dunque a costruire un vero e proprio ponte aereo tra la Calabria e la Grecia: dai Bronzi ad Atene e da Atene ai Bronzi, utilizzando storia, cultura e posizione geografica come elementi sui quali costruire nuove opportunità turistiche ed economiche per Reggio Calabria.