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Basket Serie B, la Viola cade al Palacalafiore, vincono Desio, Ferrara e Brescia. Classifica e risultati

I reggini non approfittano del vantaggio delle mura amiche e cedono sotto i colpi di un'ottimo Fiorenzuola. Perdono anche le siciliane Piazza Armerina, Capo d'Orlando e Agrigento

04 Ottobre 2026 - 20:06 | di Redazione

Pallone Basket Serie B

Si è conclusa la 2ª giornata di andata del campionato di Serie B nazionale della Lega Nazionale Pallacanestro, Girone A.

Di seguito i risultati. la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 2ª giornata

Power Basket Brescia – Fortitudo Agrigento 85-71
Rimadesio Desio – Siaz Piazza Armerina 78-72
Adamant Ferrara – Infodrive Capo d’Orlando 76-70
Andrea Costa Imola – Rucker San Vendemiano 61-59
Virtus Lumezzane – SAE Legnano Knights 57-54
Fulgor Omegna – Logiman Orzinuovi 66-86
UCC Assigeco Piacenza – Pallacanestro Vicenza 91-59
Viola – Fiorenzuola 63-76
Sangiorgese Basket – TAV Treviglio 73-80

Leggi anche

Classifica

Rimadesio Desio 4
Adamant Ferrara 4
Power Basket Brescia 4
SAE Legnano Knights 2
Pallacanestro Viola 2
Fortitudo Agrigento 2
Infodrive Capo d’Orlando 2
Rucker San Vendemiano 2
Andrea Costa Imola 2
Virtus Lumezzane 2
Pallacanestro Fiorenzuola 2
UCC Assigeco Piacenza 2
Logiman Orzinuovi 2
TAV Treviglio 2
Fulgor Omegna 0
S4 Energia Vicenza 0
Siaz Piazza Armerina* 0
Sangiorgese Basket* 0

*Una partita in meno

Prossimo Turno

Siaz Basket Piazza Armerina – U.C.C. Casalpusterlengo
TAV Treviglio – Virtus Lumezzane
Pallacanestro Fiorenzuola – Power Basket Brescia
SAE Legnano Knights – Aurora Desio
Pallacanestro Vicenza – Ferrara Basket
Rucker San Vendemiano – Viola Reggio Calabria
Orlandina Capo D’Orlando – Sangiorgese Basket
Fortitudo Agrigento – Fulgor Omegna
Logiman Orzinuovi – Andrea Costa Imola

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