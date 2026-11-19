Dal martedì alla domenica, tra ristorante, pizzeria, sushi, karaoke e musica dal vivo. L'Oasi si prepara a vivere un inverno ricco di appuntamenti

Chi ha detto che per vivere l’Oasi bisogna aspettare l’estate? Una cena tra amici, un calice di vino vista mare, una serata all’insegna della musica o semplicemente la voglia di mangiare una buona pizza. Sono tanti i motivi per riscoprire uno dei locali storici di Reggio Calabria, anche durante i mesi più freddi.

L’Oasi è operativa dal martedì alla domenica, con una proposta che mette insieme buona cucina, intrattenimento e convivialità. Un calendario di appuntamenti pensato per accompagnare i reggini durante tutta la settimana, adesso anche con la nuova veste delle Terrazze e delle ulteriori novità in programma per il mese di dicembre.

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Pizza, sushi e ristorante: una cena senza compromessi

C’è chi ama la cucina della tradizione, chi preferisce una pizza e chi non sa rinunciare al sushi. All’Oasi non è necessario mettere tutti d’accordo prima di uscire di casa. La nuova proposta gastronomica permette di scegliere tra ristorante, pizzeria e sushi bar, condividendo lo stesso tavolo ma concedendosi esperienze gastronomiche differenti.

Dal karaoke del giovedì alla musica live del sabato

All’Oasi il piacere della tavola incontra quello della musica. E non bisogna necessariamente aspettare il weekend per concedersi una serata di divertimento.

Il giovedì è dedicato al karaoke con “Canta che ti passa”, un appuntamento per trascorrere qualche ora in compagnia, tra buona cucina, risate e canzoni da intonare insieme.

Il sabato sera, invece, spazio alla musica dal vivo con le band del territorio.

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‘The Dinner’: il 21 novembre arriva Lorenzo Zambianchi

Buona cucina, musica e spettacolo. Sabato 21 novembre le Terrazze dell’Oasi ospiteranno un appuntamento speciale con “The Dinner”, il format che unisce il piacere della cena all’intrattenimento. Protagonista della serata sarà Lorenzo Zambianchi, con il suo Live Piano Show, affiancato dal dj set di Demi Labate.

Una nuova atmosfera, un nuovo stile. Una serata in cui la musica accompagnerà il pubblico, trasformando la cena in un’occasione di festa e divertimento. Per partecipare è possibile prenotare il proprio tavolo.

Da dicembre l’Oasi cambia ritmo: il weekend si fa disco

E le novità non finiscono qui.

A partire dal mese di dicembre, l’Oasi arricchirà ulteriormente il calendario degli appuntamenti con serate disco sia il venerdì che il sabato.

Dal dinner show al dopocena, la musica diventerà ancora più protagonista dei fine settimana, con nuove formule di intrattenimento e qualche sorpresa che la proprietà svelerà nelle prossime settimane. L’obiettivo è offrire la possibilità di vivere un’intera serata nello stesso locale: sedersi a tavola, gustare un buon piatto, brindare con gli amici e proseguire la notte a ritmo di musica.

Le Terrazze e Casa Flambè: due location per i propri eventi privati

Non soltanto appuntamenti aperti al pubblico. L’Oasi offre anche la possibilità di organizzare compleanni, cerimonie, banchetti, ricorrenze ed eventi privati, scegliendo tra due ambienti differenti.

Da una parte le Terrazze, con la loro suggestiva vista sul mare. Dall’altra Casa Flambè, la sala completamente riqualificata che coniuga il rigore del design Bauhaus con il calore dello stile bohémien, attraverso arredi in legno realizzati su misura e una particolare cura dei dettagli.

Due spazi con personalità diverse, entrambi prenotabili per festeggiare le proprie occasioni speciali, con la possibilità di organizzare l’evento riservando l’intero ambiente.

L’Oasi, sei giorni su sette da vivere

Una pizza il martedì, una serata sushi tra amici, il karaoke del giovedì, una degustazione di distillati o un sabato sera tra musica e spettacolo.

Non serve necessariamente una ricorrenza speciale per concedersi una serata all’Oasi.

Con l’inaugurazione ufficiale delle nuove Terrazze ormai alle porte, la gestione dell’imprenditore reggino Antonio Cormaci continua a investire su una struttura che vuole essere sempre più parte della quotidianità della città.

Perché l’Oasi non è più soltanto un appuntamento con l’estate. È un luogo da riscoprire, dal martedì alla domenica, anche nel cuore dell’inverno.

La stagione del divertimento, all’Oasi, dura tutto l’anno.