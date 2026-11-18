Formazione tra aula, laboratorio e stage. Il percorso consente di conseguire la qualifica di Assistente specialistico nella comunicazione LIS e Braille. Posti limitati

Investire nella formazione significa acquisire competenze concrete e prepararsi a operare in un settore nel quale professionalità e specializzazione hanno un ruolo centrale. La Cooperativa Sociale “Libero Nocera” rilancia il corso per il conseguimento della qualifica di Assistente specialistico nella comunicazione LIS e Braille, invitando gli interessati a rivolgersi alla segreteria didattica per conoscere modalità di partecipazione e iscrizione.

La Cooperativa, ente di formazione accreditato dalla Regione Calabria, propone un percorso rivolto a chi vuole acquisire competenze specifiche nell’assistenza all’autonomia personale, nella comunicazione e nell’inclusione sociale delle persone con disabilità.

L’Assistente specialistico nella comunicazione LIS e Braille è una figura professionale prevista dalla Legge 104 del 5 febbraio 1992. Opera come mediatore e facilitatore della comunicazione, dell’apprendimento e delle relazioni tra lo studente con disabilità sensoriale, la famiglia, la scuola, la classe e i servizi territoriali specialistici.

Un corso da 600 ore, dalla teoria all’esperienza sul campo

Il percorso formativo ha una durata complessiva di 600 ore.

Sono previste 420 ore di formazione in aula, suddivise in 360 ore di teoria e 60 ore di laboratorio. Tra gli argomenti affrontati figurano i disturbi e i metodi della comunicazione, elementi di psicopedagogia della disabilità sensoriale e dell’autismo, il Progetto Educativo Individualizzato, i linguaggi LIS e Braille, la normativa di riferimento, l’educazione alla salute e le tecniche di primo soccorso.

Una parte importante del percorso sarà dedicata alla formazione sul campo, con 180 ore on the job, articolate in 114 ore di attività pratica e 66 ore di stage.

Le esperienze saranno svolte presso scuole statali e paritarie e strutture socio-educative della Città Metropolitana di Reggio Calabria convenzionate con la Cooperativa “Libero Nocera”.

A chi è rivolto

Il corso prevede 18 partecipanti ed è rivolto a persone che abbiano compiuto 18 anni e siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Per essere ammessi all’esame finale sarà necessario aver frequentato almeno il 70% del monte ore. Gli allievi che supereranno le prove conseguiranno un Attestato di Qualifica, valido ai sensi della Legge 845/78 e dell’articolo 40 della Legge regionale 18/85.

La Cooperativa “Libero Nocera” invita quindi quanti siano interessati al percorso a contattare la segreteria didattica, così da ricevere tutte le informazioni necessarie e conoscere le modalità di iscrizione.

La segreteria si trova in via Modena 14, a Reggio Calabria ed è aperta il lunedì e il mercoledì dalle ore 15 alle 19 e il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 13.

Per informazioni: 0965 622926, direzione@liberonocera.it, www.liberonocera.it.