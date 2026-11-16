Certa Credita: l’orgoglio di fare impresa a Reggio Calabria guardando al futuro

C’è un rumore di fondo che accompagna da sempre la parola «recupero crediti».

È il pregiudizio della telefonata insistente nelle ore meno opportune, della voce perentoria che non ascolta, della fretta di chi deve chiudere un conto senza curarsi di chi c’è dall’altra parte del filo. Ma questo mestiere si può e si deve fare in un modo completamente diverso, iniziando dalle persone.

La storia di Certa Credita affonda le proprie radici nell’esperienza familiare di chi, decenni fa, ha scelto di operare in un settore complesso e delicato. Un percorso che ha trasformato le sfide del territorio in esperienza, professionalità e capacità di innovare, e che negli ultimi anni ha visto l’azienda crescere in modo significativo. Oggi opera grazie all’impegno di oltre 200 professionisti al fianco di alcuni dei principali gruppi bancari, finanziari ed energetici italiani, dimostrando come sia possibile raggiungere una dimensione competitiva senza perdere il legame con le proprie origini.

A guidare questa crescita sono valori condivisi, correttezza e rigoroso rispetto di norme e regolamenti, che orientano le scelte aziendali e ogni conversazione con i clienti. I consulenti sono preparati ad ascoltare e individuare soluzioni sostenibili, tenendo conto delle difficoltà di chi deve rientrare dal debito e delle esigenze di chi deve incassarlo.

Dietro ogni telefonata c’è anche un lavoro che il cliente non vede.

Un back office qualificato analizza i dati, integra le informazioni e ingegnerizza i processi, sviluppando strumenti per seguire ogni posizione con precisione e tempestività. L’evoluzione tecnologica e i modelli di intelligenza artificiale sono a supporto di questo sistema, per rendere il lavoro più efficiente e valorizzare il contributo umano. Certa Credita punta su team stabili, a cui riconosce fiducia e autonomia operativa, facendo leva sull’esperienza e sull’apprendimento continuo. Nessuna pretesa, tuttavia, di descrivere un modello perfetto. In un settore ad alta intensità come questo, i momenti di picco e la pressione operativa si fanno sentire, e l’equilibrio non è un traguardo scontato. La differenza sta nella scelta di non considerare il sovraccarico un pedaggio inevitabile.

Per questo l’azienda lavora giorno per giorno, con procedure chiare e supporti adeguati, per fare del benessere e della sostenibilità un impegno concreto che non si esaurisce all’interno degli uffici e si riflette naturalmente nel rapporto con la comunità. Fare impresa a Reggio Calabria significa, infatti, assumersi una responsabilità che va oltre l’attività economica. I riconoscimenti nazionali ne sono una prova, dall’ingresso tra le Stelle del Sud de Il Sole 24 Ore alla medaglia EcoVadis Silver.

Lo è ancora di più l’impegno quotidiano sul territorio, fatto di collaborazione con gli atenei regionali e con il Centro per l’Impiego, di partnership con la Filarmonica Metropolitana Reggina e di cura del verde sul Lungomare Falcomatà. Crescere tutelando la propria identità significa dare un contributo tangibile al tessuto economico e sociale locale, mostrando che un’altra idea di gestione del credito — capace di unire risultati e umanità — è possibile.

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