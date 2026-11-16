Reggio, prevenzione posturale a scuola: screening per 90 studenti dell’Istituto Telesio

Due giornate dedicate alla salute e al benessere degli alunni del plesso Montalbetti, con il coinvolgimento di professionisti specializzati, docenti e famiglie

La prevenzione passa anche dai banchi di scuola. Circa 90 studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “B. Telesio” di Reggio Calabria sono stati coinvolti in un progetto di screening posturale finalizzato alla prevenzione e all’individuazione precoce di eventuali alterazioni della colonna vertebrale.

L’iniziativa si è svolta nelle giornate di sabato 7 e 14 novembre presso la scuola secondaria di primo grado Montalbetti, con il coinvolgimento della referente scolastica del progetto, la professoressa Francesca Legato, e la presenza della responsabile di plesso, Maria Lo Giudice.

Screening posturale gratuito per gli studenti

Il progetto, promosso da Gym Point SSD, ha previsto screening posturali gratuiti eseguiti da professionisti specializzati, con l’obiettivo di individuare eventuali problematiche osteoarticolari nella popolazione scolastica, con particolare attenzione ai paramorfismi e ai dismorfismi.

L’età adolescenziale rappresenta, infatti, una fase particolarmente delicata dello sviluppo fisico. La sedentarietà e le abitudini posturali scorrette possono favorire l’insorgenza di problematiche che, se individuate tempestivamente, possono essere affrontate attraverso percorsi mirati.

La scuola come presidio di prevenzione

L’iniziativa, deliberata dal Collegio dei docenti, ha coinvolto anche le famiglie, sensibilizzandole sull’importanza della prevenzione e dell’educazione alla salute.

La scuola assume così un ruolo centrale non soltanto nella formazione didattica, ma anche nella promozione del benessere psicofisico degli studenti e nell’acquisizione di abitudini salutari sin dalla giovane età.

“Una postura corretta oggi, per un domani più sano” è il messaggio scelto per accompagnare il progetto. Un’occasione concreta per accrescere la consapevolezza dei ragazzi e delle famiglie sull’importanza della salute posturale durante la crescita.