I colori e i profumi dell’autunno in tavola: alcuni dei menù a base di funghi e zucca all’Hostaria dei Campi – FOTO

Quando le temperature iniziano a scendere e le giornate si accorciano, la cucina cambia volto e torna a coccolarci con sapori caldi, avvolgenti e genuini

Se sei alla ricerca di un’esperienza gastronomica che sappia racchiudere tutta la magia di questo periodo, l’ Hostaria dei Campi ha la risposta perfetta per te. Il noto ristorante-pizzeria ha infatti ufficialmente inaugurato i suoi nuovi menù autunnali, trasformando due grandi protagonisti della stagione, i funghi e la zucca, in vere specialità. La filosofia del locale si riconferma: valorizzare le materie prime di qualità attraverso abbinamenti sapienti che esaltano la tradizione senza rinunciare a un tocco di creatività.

Nei primi piatti, la zucca svela la sua dolcezza naturale fondendosi alla perfezione con l’ottima pasta, mentre i funghi portano tutto il loro profumo. Per i secondi piatti, la cucina propone creazioni ricche e succulente, pensate per scaldare le serate autunnali e soddisfare anche i palati più esigenti, dove la delicatezza della zucca e il carattere deciso dei funghi creano un equilibrio di gusti unico. E naturalmente, non mancano le proposte di pizzeria, pronte a stupire con abbinamenti studiati ad hoc per valorizzare questi ingredienti simbolo dell’autunno.

Un’atmosfera da vivere

Non solo buon cibo: cenare all’Hostaria dei Campi in autunno significa anche godersi un’atmosfera accogliente e familiare, ideale per una cena in compagnia degli amici, una serata romantica o un pranzo in famiglia all’insegna del relax e della buona tavola.

Vuoi scoprire tutte le novità del menù o prenotare il tuo tavolo? Lasciati conquistare dai sapori d’autunno e vieni a trovarci in via Reggio Campi Primo tronco, 30, Reggio Calabria. Contatti e prenotazioni: Tel. 0965 324003.