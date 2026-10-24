Reggio, sul Corso Garibaldi arriva SKEƎNS: il nuovo spazio dedicato alla moda femminile – FOTO

In centro città arriva un nuovo negozio di abbigliamento donna. Tendenze, versatilità e personalità si incontrano in una proposta pensata per chi ama cambiare look

C’è un nuovo indirizzo da segnare per le amanti dello shopping a Reggio Calabria. Nel cuore della città, lungo Corso Garibaldi, al civico 466, apre SKEƎNS, un nuovo negozio di abbigliamento femminile che punta su uno stile giovane, contemporaneo e in continua evoluzione.

Un nuovo spazio dedicato a chi ama la moda, segue le tendenze e, soprattutto, non rinuncia a esprimere la propria personalità attraverso ciò che indossa.

L’idea alla base di SKEƎNS è semplice: accompagnare le donne nei diversi momenti della giornata, con capi versatili, abbinamenti originali e proposte capaci di adattarsi a occasioni e stili differenti. Dal look quotidiano a quello per una serata speciale, ogni outfit diventa un modo per raccontare qualcosa di sé.

SKEƎNS, la moda che cambia insieme a te

Non esiste un solo modo di vestire, così come non esiste un unico stile da seguire. È da questa visione che nasce SKEƎNS, un progetto rivolto a una donna dinamica, curiosa, attenta alle novità e sempre pronta a sperimentare.

La filosofia del nuovo negozio reggino mette al centro una moda libera, spontanea e accessibile nell’interpretazione, dove sono i dettagli, i colori e gli abbinamenti a fare la differenza.

Un capo può cambiare completamente carattere a seconda di come viene indossato. Un outfit essenziale può trasformarsi con gli accessori giusti, mentre un abbinamento più ricercato può trovare spazio anche nella quotidianità.

È proprio questa libertà di scelta a caratterizzare l’identità di SKEƎNS: non imporre uno stile, ma offrire nuove possibilità per costruirne uno personale.

Dal giorno alla notte: un guardaroba per ogni occasione

Le tendenze cambiano velocemente. Nuove forme, colori e combinazioni influenzano continuamente il modo di vestire, soprattutto tra le nuove generazioni.

SKEƎNS guarda alla moda di oggi, interpretandola attraverso proposte contemporanee, facili da indossare e da combinare tra loro.

L’obiettivo è dare spazio a un guardaroba dinamico, nel quale ogni donna possa trovare ispirazione per costruire i propri look, senza sentirsi vincolata da regole o schemi prestabiliti.

Dagli impegni di tutti i giorni alle uscite serali, la parola d’ordine è versatilità. Perché lo stesso capo, con un abbinamento diverso, può accompagnare momenti e occasioni completamente differenti.

Una moda da vivere, più che da seguire. Un invito a cambiare, osare e sperimentare, mantenendo sempre al centro il proprio gusto.

Una nuova apertura nel cuore dello shopping reggino

Con l’arrivo di SKEƎNS, Corso Garibaldi accoglie una nuova attività dedicata all’abbigliamento femminile, ampliando le possibilità di shopping lungo una delle principali vie commerciali di Reggio Calabria.

Il nuovo punto vendita si propone come riferimento per chi cerca ispirazione nelle tendenze del momento e ama rinnovare il proprio guardaroba attraverso capi attuali e nuove combinazioni.

Un’identità giovane e immediata, racchiusa in un concetto che rappresenta la filosofia del marchio: lo stile non è seguire una regola, ma trovare ogni giorno un modo diverso per esprimere sé stessi.

Nuove tendenze, nuovi look, nuove possibilità. È questo il mondo SKEƎNS, pronto a prendere forma nel cuore di Reggio Calabria.

SKEƎNS – Abbigliamento femminile

Corso Garibaldi 466 – Reggio Calabria

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