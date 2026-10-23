Cerchi la location perfetta per il tuo evento? Sullo Stretto c’è un posto che pensa davvero a tutto – FOTO
A grande richiesta al Pilone torna l'appuntamento per il pranzo della domenica, la ricetta perfetta per il weekend e menù pizzeria-ristorante 100% gluten free
23 Ottobre 2026 - 11:32 | di Redazione
Una vista mozzafiato sullo Stretto di Messina e una proposta gastronomica concreta, curata e accessibile a tutti. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente del Pilone by RARE.
Il locale perfetto per i tuoi eventi privati
Organizzare una festa di laurea, un compleanno, un battesimo, una comunione o un matrimonio spesso significa dover scegliere tra una bella location e un cibo all’altezza. Al Pilone by Rare questo compromesso non esiste.
Gli ampi spazi panoramici e lo staff dedicato permettono di creare eventi totalmente personalizzati: allestimenti su misura, servizio impeccabile e menù strutturati sulle esigenze degli ospiti, dalla carne alle specialità di mare, fino alla pizza d’autore.
Gusto senza rinunce: pizzeria e ristorante anche senza glutine
La vera svolta dell’offerta del Pilone è l’attenzione totale alle esigenze alimentari.
Nel locale di Santa Trada, la sicurezza e la qualità del Gluten Free riguardano l’intera carta: sia la pizzeria sia il ristorante offrono opzioni senza glutine dedicate, preparate con impasti ad alta digeribilità e materie prime scelte con cura.
Una garanzia per chi è celiaco o intollerante, che potrà finalmente consumare il proprio pasto in compagnia senza rinunciare al sapore autentico delle varie portate.
A grande richiesta: torna il rito della domenica a pranzo
Dopo l’eccellente riscontro della scorsa stagione, riparte uno degli appuntamenti più amati dal pubblico: la domenica a pranzo.
La formula unisce la tranquillità del panorama diurno di Santa Trada a un percorso gastronomico fatto di ingredienti freschi, pesce locale, abbinamenti di ricerca e una carta vini selezionata. Il modo più immediato per trasformare il fine settimana in un vero momento di relax.
Come prenotare o richiedere un preventivo
Che si tratti di bloccare la data per un evento privato o di riservare un tavolo per la prossima domenica a pranzo, ecco i contatti:
- Telefono e WhatsApp: 3294307912
- Indirizzo: Località Santa Trada, Villa San Giovanni n. 30 (RC)
- Gruppo WhatsApp Ufficiale: Per ricevere promozioni dedicate e aggiornamenti sul calendario degli eventi con musica dal vivo, è possibile iscriversi direttamente tramite questo link.
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