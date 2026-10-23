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Scuola, la Regione approva il Piano organizzazione rete scolastica e l’offerta formativa ’27-’28

“Nessun taglio alle autonomie, arricchiti gli indirizzi di studio e rispettati i tempi di legge" così l’assessore regionale all’Istruzione Eulalia Micheli

23 Ottobre 2026 - 11:41 | Comunicato Stampa

Una donna con giacca blu e camicetta a fantasia seduta a una scrivania, con alle spalle le bandiere dell'Unione europea, dell'Italia e della Calabria

Si è concluso ufficialmente l’iter amministrativo diretto all’approvazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa, varato ufficialmente con la Delibera di Giunta regionale numero 681 del 19 ottobre 2026.

Il provvedimento è il risultato di un percorso di confronto e concertazione con tutte le Province calabresi e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ha consentito di programmare gli interventi sulla rete scolastica e di accogliere nuove proposte formative in coerenza con le linee guida regionali.

«Abbiamo lavorato per garantire la continuità della rete scolastica e, allo stesso tempo, ampliare le opportunità a disposizione dei nostri studenti – dichiara l’assessore regionale all’Istruzione, Eulalia Micheli -. Il Piano approvato non prevede tagli alle autonomie scolastiche e arricchisce l’offerta formativa con nuovi indirizzi, pensati per rispondere alle esigenze dei territori e di una scuola capace di preparare i giovani alle sfide del futuro».

Le principali novità

Tra le principali novità figurano l’attivazione del Liceo del Made in Italy nelle province di Cosenza e Crotone, i nuovi indirizzi Tessile, Abbigliamento e Moda e Liceo Classico Internazionale nella provincia di Cosenza, oltre a Chimica, Materiali e Biotecnologie e Biotecnologie ambientali nella Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Si tratta di nuovi percorsi che contribuiscono a qualificare ulteriormente il sistema scolastico regionale calabrese, valorizzando le specificità locali e ampliando le possibilità di scelta per gli studenti e le loro famiglie.

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La Regione ha inoltre concluso l’iter nei tempi previsti, rispettando la scadenza del 31 ottobre stabilita dall’articolo 9-bis della legge 28 febbraio 2025, n. 20.

Con l’approvazione definitiva, il Piano sarà ora trasmesso al Ministero dell’Istruzione e del Merito per i successivi adempimenti di competenza.

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