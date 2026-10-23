Caro carburanti, Coldiretti Calabria: ‘Bene lo stanziamento della Regione, arriveranno altre misure’

Così commenta Franco Aceto Presidente di Coldiretti Calabria.

“Ora è fondamentale che le risorse arrivino rapidamente alle imprese, che hanno bisogno di sostegno immediato per continuare a produrre e garantire approvvigionamenti e occupazione assicurando la continuità delle produzioni regionali. Dal continuo confronto, stanno arrivando risposte importanti e, ne siamo certi, altre ne seguiranno per assicurare redditività e competitività delle aziende con soluzioni strutturali che rafforzino il settore agricolo e tutelino il Made in Calabria, difendendo in parallelo la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori”.