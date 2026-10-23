Reggio, il gusto della tradizione torna in centro: riapre Biondo Lab

Ci sono sapori che attraversano le generazioni, profumi che riportano indietro nel tempo e ricette che diventano parte della storia di una città. A Reggio Calabria, tra questi, ci sono senza dubbio gli storici panzerotti del Biondo, una specialità che da decenni accompagna i ricordi e le abitudini gastronomiche di tanti reggini.

Una storia fatta di impasti, mani esperte e passione per la buona cucina che oggi scrive un nuovo capitolo: Biondo Lab torna operativo e riapre al pubblico in via Filippini 82, riportando nel cuore della città il gusto autentico di una tradizione che si rinnova senza perdere le proprie radici.

E le novità non finiscono qui. Quest’anno il marchio sarà anche tra i protagonisti di Bergarè, dal 22 al 25 ottobre, con due proposte gastronomiche dedicate al bergamotto di Reggio Calabria.

Biondo – rosticceria d’autore, una storia di famiglia

Per raccontare Biondo bisogna riavvolgere il nastro di diversi decenni, quando nella storica rosticceria Parisi di Corso Garibaldi prendevano forma quei panzerotti e calzoni destinati a conquistare intere generazioni di reggini. Una tradizione le cui origini risalgono agli anni Sessanta e Settanta e che ha fatto del nome Biondo un riferimento nel panorama della rosticceria reggina.

Da allora sono cambiate tante cose, ma non il legame con la città e con una clientela che, nel tempo, ha continuato a riconoscere in quelle preparazioni un sapore familiare.

Rosticceria, mignon e catering

Il laboratorio torna ad accogliere il pubblico e propone anche servizi dedicati a chi desidera portare le specialità di Biondo sulle tavole delle proprie occasioni speciali. Tra le attività disponibili ci sono infatti la preparazione di mignon per feste e ricevimenti e il servizio catering su ordinazione, pensato per compleanni, ricorrenze, eventi privati e momenti conviviali.

Un modo per portare il gusto della rosticceria artigianale anche fuori dal punto vendita, con preparazioni realizzate su richiesta.

La riapertura rappresenta così un ritorno alle origini, ma anche una nuova opportunità per valorizzare un’attività che ha saputo mantenere viva la propria identità nel corso degli anni.

Biondo protagonista a Bergarè: due specialità dedicate al bergamotto

Il nuovo capitolo di Biondo Lab coincide con un appuntamento importante per Reggio Calabria: Bergarè 2026, la manifestazione dedicata al bergamotto, in programma dal 22 al 25 ottobre.

Tra i protagonisti dell’evento ci sarà anche Biondo, pronto a presentare due proposte gastronomiche al bergamotto, unendo la propria esperienza nella rosticceria alle caratteristiche aromatiche del frutto simbolo del territorio. Un’occasione per raccontare come un ingrediente profondamente legato all’identità reggina possa trovare spazio anche nelle preparazioni della cucina contemporanea.

“La partecipazione è per noi motivo di grande orgoglio – ha detto Tommy Marzullo. Andiamo a promuovere qualcosa fatto con il nostro oro locale, una grande soddisfazione”.

Il gusto della tradizione continua: dove trovare Biondo Lab

Dagli storici calzoni preparati nella rosticceria Parisi alle nuove creazioni firmate Tommy Marzullo, Biondo continua a essere una storia tutta reggina, costruita attraverso il lavoro di due generazioni e la passione per la buona cucina.

Una storia che oggi riparte da via Filippini 82, dove Biondo Lab torna a disposizione dei clienti, tra sapori della tradizione, specialità artigianali e servizi su ordinazione.

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Biondo Lab – Rosticceria d’Autore

Indirizzo: Via Filippini 82, Reggio Calabria

Telefono: 3520165864